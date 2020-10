Un arrêt d'autobus d'écoliers cause des maux de tête à de jeunes parents à Tracadie

De jeune parents du secteur St-Irénée, de la Municipalité régionale de Tracadie, aimeraient que les règles pour les transports scolaire soient plus souples et mieux adaptés.

Jonathan Sonier a un fils âgé de 4 ans et 10 mois qui va à la maternelle. Selon lui, le transport scolaire représente un défi au plan logistique pour les parents des enfants en bas âge.

Parce qu'il y a d'autres élèves, l'arrêt d'autobus est chez nous le matin, explique-t-il. Mais, l'après-midi, à 14 h 30, le petit ne descend pas dans notre rue. Il doit descendre dans une rue voisine à la nôtre qui se trouve directement dans une courbe où la circulation automobile va assez vite.

Selon les règles en place, la résidence des Sonier n'est pas assez loin pour que l'autobus emprunte la rue Victor, où elle est située.

Des autobus d'écoliers Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Au district scolaire, ils nous disent qu'il n'y a pas 500 mètres dans notre rue, dit-il. Il faut qu'on soit à plus de 500 mètres pour que l'autobus entre dans notre rue. Les parents, on est tous les deux des travailleurs essentiels. C'est plus compliqué pour la gardienne. Il faut qu'elle se trouve un véhicule pour aller chercher le petit dans la rue à côté et revenir à la maison. C'est sûr que ce n'est pas sécuritaire de les marcher sur le bord du chemin.

Johathan Sonier comprend qu'il serait difficile de satisfaire tous les parents et les enfants. Mais je pense que les jeunes de la maternelle à la quatrième ou cinquième année, ils devraient pouvoir descendre à la maison.

Les Sonier en ont discuté avec le député libéral de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson, qui s'est montré attentif à leurs préoccupations.

Keith Chiasson, député libéral de Tracadie-Sheila Photo : Radio-Canada

Il est un travailleur essentiel qui fait des quarts de travail de 12 heures, indique Keith Chiasson. Il doit partir de bonne heure le matin et il arrive tard le soir. Sa conjointe est un peu dans le même bateau. Pour eux, s'organiser pour accueillir leur jeune à l'arrêt d'autobus, c'est toute une logistique. Je me dis qu'il serait peut-être le temps de réviser les règles en place pour les plus jeunes.