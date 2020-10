Théo Rochette, le Remparts sans frontière

Né en Suisse d’un père Québécois et d’une mère Française, Théo Rochette a partagé son enfance de chaque côté de l’Atlantique. Sur la glace de Donnacona ou de Lausanne, le hockey a toujours semblé facile pour le centre des Remparts. Mais à la veille d’être repêché dans la LNH, il ne cache pas sa hâte de mettre derrière lui l’année la plus éprouvante de sa jeune carrière.

Attablé à une table de la salle de presse du Centre Vidéotron, après un entraînement, l’attaquant vedette des Remparts pèse ses mots lorsque qu’il décrit le cours des 12 derniers mois.

Spéciale est le mot qu’il choisit pour décrire la dernière saison. Juste l’année de repêchage, c’est quelque chose qu’on n’est pas habitué de vivre. Les rencontres avec les recruteurs, les questions des médias, la pression qu’il faut que tu gères. Tout est différent et en plus avec le virus, ç'a été une saison spéciale dans tous les sens.

Sa situation n’est pas unique, pointe-il lui même. Puis la vie de tout le monde a été bouleversée par la COVID-19.

N’empêche, la charge mentale d’une saison déterminante pour leur avenir professionnel est déjà grande pour des hockeyeurs de 17 ans. L'exercice est d’autant plus périlleux lorsque la saison est écourtée par une pandémie mondiale et le repêchage de la LNH repoussé de plusieurs mois.

Théo Rochette pilote le premier trio des Remparts, cette saison. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Ajoutez à cela une mononucléose et une transaction qui l’a fait passer de Chicoutimi à Québec, l’hiver dernier, et vous avez le portrait de la dernière année de Théo Rochette.

Il ne va pas s’en plaindre, surtout pas à la veille de connaître les couleurs qu’il revêtira peut-être un jour dans la Ligue nationale de hockey. N’empêche, le Canado-Suisse sera heureux de tourner la page et de commencer à écrire le prochain chapitre de sa carrière avec les Remparts, si la saison peut se dérouler comme prévue.

J’ai hâte que le repêchage soit fait. De pouvoir penser uniquement à la saison qui commence.

Le hockey comme passeport

L’histoire débute en 1993 avec Stéphane Rochette, un hockeyeur de Donnacona parti en Suisse pour poursuivre ses études universitaire et porter les couleurs de l’Université de Neuchâtel. Il jouait au hockey et, à la fin de sa première année, on lui a offert de rester , raconte Théo Rochette au sujet de son père.

Vingt-sept ans plus tard, le paternel est toujours en Suisse. C’est là qu’il a rencontré Christine, la mère de Théo. Sa carrière de joueur ne s’est pas étirée, mais Stéphane Rochette a fait sa marque chez les Helvètes comme arbitre dans la Ligue nationale A.

Je pense que mon père m’a mis les patins pour la première fois à 2 ans , relate l’attaquant des Remparts.

La carrière d’arbitre de Stéphane Rochette est toutefois interrompue par une sévère mononucléose, au milieu des années 2000. Il a dû arrêter d’arbitrer pendant deux ans. Il avait vraiment des problèmes physiques. Il manquait d’énergie. On est revenu s’installer à Donnacona , raconte Théo Rochette.

Lui qui a passé une partie de son enfance à Donnacona, Théo Rochette se sent à la maison, à Québec. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

C’est donc dans le hockey mineur de la région de Québec que ce dernier fait réellement ses premières armes, de 5 à 10 ans. Et même lorsque la famille repart s’installer en Suisse, son développement continue de se dérouler de chaque côté de l'océan.

Je finissais l’école un peu plus tôt que les autres et je revenais jouer AAA au Québec durant l’été. L’école me donnait mes travaux à faire et on partait pour quatre mois à Donnacona.

En Suisse ou au Québec, le talent du jeune Rochette est évident. De 11 à 15 ans, il fait flèche de tout bois dans les équipes juniors du Lausanne HC, même s’il est constamment surclassé. Si bien qu’à 16 ans, l’attaquant fait face à une première grande décision dans son parcours de hockeyeur. Il vient de terminer un saison chez les U-20 avec une récolte de 34 points en 43 matchs et peut légitimement penser faire le saut chez les professionnels dans la Ligue nationale B, en Suisse.

La LHJMQ plutôt que les rangs professionnels

Mais son nom n’échappe pas non plus aux recruteurs québécois et un branle-bas de combat s’est amorcé afin qu’il soit éligible au repêchage de la LHJMQ. Quelques mois auparavant, Jean Gagnon, un recruteur du Phoenix de Sherbrooke, a approché le jeune prodige en ce sens. Citoyen canadien, Rochette ne répond toutefois pas à un critère. Il n’a pas passé les six derniers mois au Québec.

Les démarches s’étirent et les ligues de l’Ontario et de l’Ouest s’en mêlent. Ce n’est qu’une semaine avant le repêchage que le Canado-Suisse obtient finalement le feu vert tant attendu. Il fallait que je prenne ma décision rapidement, mais je pense que dans ma tête, elle était déjà prise. J’avais deux bonnes options, mais je voulais revenir ici jouer avec des gars de mon âge.

Au Centre Gervais Auto de Shawinigan, le 2 juin 2018, le nom de Théo Rochette est sur toutes les lèvres. Décrit comme un talent unique par ses entraîneurs en Suisse, le centre vient brouiller les cartes des recruteurs en première ronde. Il n’a pas à patienter longtemps pour entendre son nom. Les Saguenéens de Chicoutimi en font le 5e choix au total du repêchage.

Les attentes étaient grandes envers Hendrix Lapierre et Théo Rochette à leur arrivée à Chicoutimi. Photo : Saguenéens de Chicoutimi

Une ascension interrompue à Chicoutimi

Rochette se retrouve sous les projecteurs nord-américains dès l’automne suivant. Dans les couleurs du Canada au Défi mondial des moins de 17 ans, il amasse 7 points en 5 rencontres contre les meilleurs joueurs de son groupe d’âge.

À Chicoutimi, les attentes sont grandes envers son coéquipier Hendrix Lapierre et lui, qui, à 16 ans, joignent les rangs d’un club aux grandes ambitions. Il complète sa première saison avec 43 points en 59 rencontres, ajoutant 4 buts en autant de rencontres de séries éliminatoires.

En octobre 2019, une tuile s’abat toutefois sur la tête de Théo Rochette. Après le 3e match de sa 2e saison junior, il reçoit, comme son père des années auparavant, un diagnostic de mononucléose. L’attaquant se retrouve sur le carreau pour plusieurs semaines et il est loin d’être à 100 % au moment de revenir au jeu. Son rôle a diminué, entre temps, dans une équipe qui a fait l’acquisition de plusieurs vétérans dans l’espoir de remporter la Coupe du Président.

Le directeur général Yanick Jean décide finalement de le sacrifier, en décembre, pour faire l’acquisition de ce qui pourrait être la pièce manquante pour son équipe : le capitaine des Remparts, Félix Bibeau.

À Québec, Patrick Roy a visiblement en haute estime les habiletés individuelles de Théo Rochette. Il sait toutefois qu’il fait l’acquisition d’un joueur qui se cherche.

Patrick m’a parlé dès mon arrivée pour m’enlever un peu de la pression que je me mettais sur les épaules. Ça m’a beaucoup aidé, mentalement, et c’est ce qui fait que je me sens bien aujourd’hui. Théo Rochette

Le joueur de centre admet toutefois que les effets de sa mononucléose l’ont hanté longtemps, la saison dernière, même après son arrivée avec les Remparts. C’était vraiment embêtant. J’ai eu des symptômes jusqu’à mi-février et même des nausées jusqu’à la fin de l’année.

Un nouveau chapitre

Voilà pourquoi Théo Rochette avait si hâte de commencer cette nouvelle saison avec les Remparts. Reparti en Suisse trois mois, cet été, il s’est assuré de retrouver la santé et de gagner en force en s’entraînant en gymnase. À 1 m 78 (5’10’’) et 75 kg (165 livres), l’attaquant sait bien qu’il ne sera jamais parmi les plus gros. Il en a l’habitude. En Suisse, je jouais avec des gars plus vieux, plus gros et plus grands. J’ai très souvent été le plus petit de ma gang.

Mais les recruteurs professionnels lui ont souligné qu’il devait tout de même ajouter une dimension plus physique à son jeu.

Un avis partagé par Patrick Roy qui se promet de travailler sur cet aspect avec son joueur de centre vedette maintenant que ce dernier est bonne forme physique et mental. On veut voir jouer Théo plus à l’intérieur. On veut qu’il soit meilleur dans ses batailles à un contre un , explique l’entraîneur-chef au sujet de celui qui pilote son premier trio.

Patrick Roy a cédé son capitaine, Félix Bibeau, le gardien de but Carmine-Anthony Pagliarulo et un choix de 2e ronde, l'hiver dernier, pour faire l'acquisition de Théo Rochette. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Si les plus grandes patinoires européennes permettaient à Rochette de patiner et de manoeuvrer avec la rondelle à son aise, la situation est un peu différente sur les glaces nord-américaines.

C’est un gros changement pour n’importe quel joueur de hockey, mais ce que j’aime de Théo c’est qu’il est réceptif. C’est un joueur qui veut sortir de sa zone de confort et s’il y parvient, je pense qu’il a de bonne chance de réussir , souligne son entraîneur.

L'exemple de Brayden Point

Si tout tombe en place, les Remparts en seront les grands gagnants alors que l’équipe vise un championnat ces prochaines années. L'organisation de la LNH qui jettera son dévolu, mercredi, sur le joueur classé au 89e rang des meilleurs espoirs nord-américains de la cuvée, pourrait quant à elle frapper un circuit.

Théo Rochette ne s’en fait toutefois plus avec son rang de repêchage. Un joueur comme Brayden Point [du Lightning de Tampa Bay] a été repêché en troisième ronde et il est maintenant parmi les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Patrick m’a expliqué que peu importe à quelle ronde je suis repêché, tout le monde arrive au même camp d’entraînement et ensuite, c’est ce que tu fais sur la glace qui compte.

Le parcours d’un joueur vers la LNH n’est pas un sprint. C’est un marathon. Et si tout se déroule comme le prévoit Théo Rochette et Patrick Roy, l’attaquant canado-suisse vient à peine de prendre son élan.