COVID-19 : les choses à faire et à ne pas faire pour une Action de grâce sécuritaire

La dinde rôtie a encore sa place au repas de l’Action de grâce, mais autour de la table, il faudra respecter certaines pratiques pour éviter d’aggraver la pandémie de COVID-19. Des experts expliquent ce qu'il faut faire et éviter pour célébrer cette fête en toute sécurité.

Qui inviter?

Ce sera le choix le plus important, selon Lynora Saxiner, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de l’Alberta. Lorsqu'on réunit des personnes pour l’Action de grâce, habituellement, ce sont des personnes de différentes générations qui ont visité différents lieux, bref, des personnes de bulles différentes. Automatiquement, cela augmente les risques [d’exposition à la maladie] , dit-elle.

Nous devons examiner qui sera là, quels sont leurs risques, et si cela en vaut la peine. Lynora Saxinger, spécialiste des maladies infectieuses, Université de l'Alberta

Le professeur associé de l'Université de Calgary Craig Jenne, lui aussi spécialiste des maladies infectieuses, ajoute qu’il faut faire particulièrement attention aux membres de la famille qui vivent dans des zones où les éclosions sont importantes, comme au Québec et en Ontario. Est-ce que ça vaut la peine de faire cette visite simplement pour socialiser , demande-t-il.

Comment recevoir?

Si on reçoit seulement des personnes de sa bulle (ou de son groupe fixe), elles peuvent venir à la maison sans problème, disent ces experts.

Si on veut absolument voir une personne qui n’en fait pas partie, il vaut mieux prévoir une activité à l’extérieur, comme une promenade ou un pique-nique. Les activités à l’extérieur comportent moins de risque que celles qui se font à l’intérieur. À l’intérieur, il vaut mieux porter un masque dans les espaces communs, se laver souvent les mains et maintenir 2 mètres de distance les uns avec les autres, affirme la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw.

Et, bien sûr, un rassemblement virtuel peut aussi permettre à la famille de se réunir de manière sécuritaire.

Que servir?

Si des personnes de différentes bulles se retrouvent, il vaut mieux éviter de partager nourriture, couverts et boissons. L’hôte peut demander à tous les invités d’apporter leur propre repas ou de préparer des portions individuelles, afin d’éviter que tout le monde se serve dans des plats communs.

Quand annuler?

Enfin, si jamais on présente le moindre symptôme lié à la COVID-19, il faut renoncer à participer à la fête. Le pire qui pourrait arriver, ce serait qu’un repas de l’Action de grâce contamine tous nos proches , affirme la Dre Hinshaw.

Lynora Saxinger recommande aussi de prendre des précautions cette semaine, avant de se réunir. Une option est de faire un ‘’quasi-confinement personnel’’ et de vraiment limiter les contacts qu’on a, pour limiter les risques , suggère-t-elle. De cette manière, on diminue les risques qu’il y ait une incubation de l’infection au moment où on voit sa famille.

Avec les informations d'Émilie Vast, The Homestretch et Albert at Noon