David-Martin Milot, médecin-conseil à la santé publique en temps de COVID

Ces derniers jours, c’est son profil de médecin du monde qui a été interpellé par l’actualité. Avec la mort de Joyce Echaquan, femme atikamekw décédée sous les insultes racistes du personnel de l’hôpital de Joliette, il a constaté une fois de plus à quel point les populations autochtones ont besoin de retrouver, dans le système de santé, des gens qui comprennent leurs réalités.

Or, au sein de l’organisme qu’il préside, il existe actuellement un projet-pilote qui vise exactement ce type de services. Médecins du monde Canada fait appel depuis un an à trois navigateurs autochtones, des gens qui n’ont pas de formation spécifique en santé, mais qui sont des interprètes, des traducteurs de différentes réalités cultuelles, explique-t-il.

Selon le Dr Milot, ces navigateurs sont conscients des divergences culturelles qui peuvent exister, comprennent la culture autochtone et mettent de l’avant les bonne pratiques pour créer des liens de confiance. En bout de ligne, on veut changer les causes et les racines de la discrimination.

Pour le moment, ces navigateurs exercent leur art en milieu urbain, principalement à Montréal, mais l’actualité ravive le besoin pour des intervenants du genre, considère Dr Milot.

Tout en précisant ne vouloir en aucun cas excuser le comportement observé à l'hôpital de Joliette, il fait ressortir le manque de ressources généralisé des professionnels en milieu de santé.

On a parlé beaucoup de Mme Echaquan, mais on a peu parlé de l'épuisement professionnel, du fait que nos professionnels ne sont pas formés ou mal formés , note-t-il. Les navigateurs auraient pu faciliter la chose, peut-être changer les choses pour répondre aux besoins des personnes autochtones.

Actuellement, chez Médecins du monde Canada, on est à peaufiner et à faire l’évaluation du projet pilote pour le proposer éventuellement au gouvernement.

Le médecin-conseil en santé publique

Médecin-conseil en santé publique à la direction de la santé publique en Montérégie, Dr David-Martin Milot travaille aussi à la prévention et à la promotion de la santé. Or depuis mars dernier, il voue tout son temps au dépistage et aux éclosions de COVID-19 dans les milieux communautaires et scolaires.

On fait appel à lui pour savoir qui on doit dépister ou qui on doit isoler dans des résidences pour personnes âgées, des CHSLD, des camps de jours, des équipes sportives ou des écoles, entre autres.

Par conséquent, il est aux premières loges pour observer l'épuisement qui sévit chez bon nombre de professionnels de la santé. Ce sont des temps très difficiles pour nous, concède-t-il, parce que c’est une crise qui dure.

Il constate par ailleurs une certaine impuissance devant certains discours publics.

Il y a tellement de fausses informations sur les réseaux sociaux et on est tellement occupés qu'on ne peut pas être présents et répondre à tout. C’est frustrant. Dr David-Martin Milot, médecin conseil en santé publique.

Dr Milot souligne également le manque de ressources pour la prévention, dans un système qui a été sous financé de façon chronique, fait-il valoir.

Au niveau de notre santé mentale, ça peut jouer un peu, dit-il. Les burn out ne sont pas chose rare par les temps qui courent.

Enfin, il indique que dans différente régions, la santé publique est malmenée. On n’est pas toujours d’accord avec les décisions qui se prennent. Ce n’est pas toujours la santé publique qui prime , dit-il.

Le médecin considère tout de même que ces temps difficiles apportent certains bons côtés, que l’on pense à l’avancement de la télémédecine et au développement de certaines entreprises. Or, ce qu'il souhaite, c'est qu'une véritable prise de conscience soit suscitée sur l'importance de la santé publique au sein de nos sociétés.

Selon les informations recueillies par Anne Boucher