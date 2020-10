Le nouveau premier ministre de T.-N.-L tente de faire son entrée en Chambre

M. Furey a été élu chef des libéraux en août dernier et il dirige depuis le gouvernement minoritaire.

Le nouveau chef libéral se présente dans la circonscription rurale de Humber-Gros Morne, siège qu'a laissé l'ancien premier ministre Dwight Ball.

M. Ball, qui avait été réélu lors du scrutin de mai 2019, mais à la tête d'un gouvernement minoritaire, a annoncé sa démission neuf mois plus tard, en février dernier. La course pour nommer son successeur, suspendue en mars en raison de la pandémie, a repris en juin et l'élection a eu lieu au début d'août.

En vertu de la loi, le premier ministre désigné, qui n'a pas été élu lors d'élections générales, devra déclencher un scrutin d'ici août 2021.

M. Furey affronte mardi aux urnes le progressiste-conservateur Mike Goosney, maire adjoint de Deer Lake, Graydon Pelley, fondateur du parti NL Alliance, et le candidat néo-démocrate Graham Downey-Sutton.

Les résultats de cette élection partielle sont attendus mardi soir.