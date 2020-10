Facebook et Twitter s’en prennent à Trump qui minimise la COVID-19

Les réseaux sociaux Facebook et Twitter ont pris des mesures punitives mardi contre des propos publiés par Donald Trump sur ses plateformes. À peine sorti de son lit d’hôpital, il assure que la grippe saisonnière tue plus de personnes que la COVID-19 dans certains cas. Un véritable jeu du chat et de la souris, désormais routinier à moins d'un mois de la présidentielle américaine.