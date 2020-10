Accident mortel à Granada : l’enquête préliminaire de Mathieu Desgagné de nouveau reportée

L’avocate de la défense, Me Élise Pinsonneault, a mentionné la veille, lundi, que deux requêtes seraient effectuées, soit une pour exclure la fouille du cellulaire de la preuve, et l’autre pour exclure la déclaration de l’accusé de la preuve.

Puis, mardi matin, le tribunal a procédé à un voire-dire afin de déterminer si certains éléments de preuve ont été obtenus de façon légale, sans quoi ils ne sont pas admissibles au procès.

L’avocat à la retraite Marc Lemay indique que l’on peut comparer le voire dire à un petit procès dans un procès. C'est pour voir si les déclarations sont libres et volontaires, c'est-à-dire qu’elles ne sont pas entachées de menaces, de promesses ou de quoi que ce soit de la part des policiers [...] Alors avec tout ça, si on ne lui a pas donné [à l’accusé] ses droits légaux en vertu des chartes canadienne et québécoise, c’est là que ça peut se jouer , explique-t-il.

Il ajoute que, généralement, les voire dires se font à huis clos parce qu’on veut éviter que le procès qui risque de suivre l’enquête préliminaire soit entaché de révélations qu’on n’aurait pas eues autrement .

Mathieu Desgagné cachait son visage à sa sortie du palais de justice, le 26 août 2019. (archives) Photo : Radio-Canada / Piel Côté

L’avocat Michel-Étienne Parayre souligne que dans certains cas, les déclarations discutées lors des voire dires constituent la majeure partie de la preuve.

Si, admettons, parce qu’il a dit quelque chose, ils ont fait telle ou telle découverte, et bien, si la déclaration n'est pas reconnue valide, ça se peut qu’il ne reste pas grand-chose après ça , dit-il.

Après le voire dire, l’enquête préliminaire a été reportée au mercredi 7 octobre.