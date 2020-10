Le TEP Scan accueille ses premiers patients à Val-d’Or

L’appareil acquis au coût de 3,2 millions de dollars a été inauguré en février, mais sa mise en fonction a été retardée par la pandémie.

La tomographie par émission de positrons sert principalement à détecter identifier des lésions, notamment des cancers, dès les premiers stades de la maladie. En injectant une forme de sucre radioactif dans le corps du patient, le spécialiste peut utiliser l’appareil pour cibler avec une grande exactitude les cellules cancéreuses ou infectieuses.

Nous sommes désormais capables de détecter des cancers qui font à peine 2 mm, souligne le Dr Jean Hébert, médecin nucléiste à Val-d’Or. Ça nous permet de cibler la maladie beaucoup plus tôt et de mieux orienter les patients pour les traitements. Des patients n’auront pas à subir des chirurgies non nécessaires. Avec juste de la radiologie, on n’avait pas un portrait exact de la situation.

Même si l’oncologie sera la principale utilisation du TEP Scan, cette technologie peut aussi servir pour identifier des lésions en cardiologie, des maladies dégénératives du cerveau ou encore des infections. Les médecins de la région pourront déposer des demandes d’examen au département de médecine nucléaire à Val-d’Or, qui en établira les priorités.

C’est certain qu’on ne peut pas se permettre de longs délais quand on parle d’évaluer des chirurgies pour le cancer. En général, on vise un maximum de deux semaines de délai après la découverte d’un cancer , ajoute le Dr Hébert.

Éviter des déplacements

L’Abitibi-Témiscamingue est la première région du Canada à l’extérieur des grands centres à recevoir un tel équipement. Les résidents de la région devaient se déplacer vers Gatineau ou Montréal pour y suivre cet examen. Entre 250 et 400 de ces examens étaient effectués, soit environ 25 % des besoins réels.

Avec un appareil basé à Val-d’Or, le CISSS-AT s’attend à pouvoir réaliser entre 1300 et 1500 examens par année.