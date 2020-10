Le sort de la famille Sherman entre les mains de la Cour suprême du Canada

La famille de Barry et Honey Sherman, qui ont été assassinés à Toronto en 2017, a à nouveau tenté de convaincre les tribunaux de garder sous scellés les documents de succession du couple. Elle tente depuis deux ans d'empêcher le Toronto Star de mettre la main dessus après avoir perdu l'an dernier devant la Cour d'appel de l'Ontario.

Il s'agit de la dernière manche dans cette saga judiciaire qui dure depuis deux ans. La famille Sherman avait gagné la première, lorsque la Cour supérieure de l'Ontario avait décidé en 2018 de conserver les documents convoités sous scellés.

Le journaliste du Toronto Star, Kevin Donovan, avait remporté la seconde, lorsque la Cour d'appel de l'Ontario avait cassé le verdict du tribunal précédent.

Le milliardaire Barry Sherman était fondateur et PDG de la compagnie pharmaceutique Apotex. Lui et son épouse Honey étaient des mécènes très en vue.

Dans leurs arguments, les avocats de la famille soutiennent qu'il existe un risque raisonnable que la publication des documents de succession menace la vie des héritiers.

L'avocate Chantelle Cseh rappelle qu'aucun suspect n'a encore été arrêté, que l'identité du ou des meurtriers est inconnue et que les héritiers pourraient être kidnappés ou assassinés à leur tour.

La Cour d'appel de l'Ontario a failli à sa tâche de bien peser la magnitude du danger auquel fait face la famille, même s'il est impossible de la vérifier de façon scientifique , explique-t-elle.

Or, le risque est prévisible, même s'il est minime; le meurtrier pourrait toujours causer du mal, parce qu'on ne connaît ni le mobile du crime ni l'identité de l'assassin. Chantelle Cseh, avocate des Sherman

Me Cseh reconnaît qu'elle n'a soumis aucune preuve sur les dommages physiques et psychologiques auxquels elle fait allusion.

Elle rappelle toutefois l'état fragile dans lequel se trouve toujours la famille Sherman près de trois ans après le meurtre. Nos clients pourraient subir un tort irréparable, d'autant qu'ils sont toujours durement éprouvés par un double meurtre brutal, poursuit-elle.

Il est donc dans l'intérêt de la vie privée de ses clients de maintenir selon elle les documents sous scellés, comme l'avait statué le juge de la Cour supérieure de l'Ontario.

L'avocate évoque la confidentialité des informations qui y sont contenues : l'identité des exécuteurs testamentaires et des héritiers, en particulier celle des mineurs, leurs coordonnées et surtout la valeur et la nature du patrimoine des Sherman.

Un juge l'interrompt pour lui demander son avis dans l'éventualité où la mafia serait responsable du double meurtre et que de telles organisations sophistiquées ont déjà ces informations en main. Que protège-t-on alors? s'interroge-t-il.

Me Cseh réplique qu'elle ne peut s'avancer en conjecture et que même la mafia pourrait ne pas disposer de telles données.

Solutions de rechange

D'autres magistrats semblent indisposés par une ordonnance de mise sous scellés, qui irait à l'encontre selon eux du principe des tribunaux ouverts. Ils proposent une ordonnance de non-publication ou la censure partielle des documents de succession.

Me Cseh répond qu'il est important de contrôler, par la confidentialité et l'anonymat, la sécurité de ses clients et la dissémination dans le public des renseignements qui les concernent. Elle ajoute que le principe des tribunaux ouverts ne supplante pas le droit à la sécurité de la personne.

La vie privée ne peut être protégée, selon elle, que si elle est complète, ce qu'un interdit de publication ne saurait faire. L'interdit de publication s'adresse aux médias, mais rien n'empêcherait un citoyen d'aller consulter les documents de cour au tribunal , précise-t-elle.

Le caviardage de certaines informations comme les identités, les adresses et les numéros de téléphone ne serait pas plus utile, selon elle, parce qu'il serait facile de comprendre de qui il s'agit avec les informations qui ne seraient pas censurées dans les documents en question.

Me Cseh conclut qu'un interdit de publication ou le caviardage de données sensibles ne pourraient donc accorder une protection maximale à ses clients.

Elle affirme enfin qu'en vertu de la Charte, les citoyens sont en droit de s'attendre à ce que leur vie privée soit protégée et que ce souhait est raisonnable et justifié et qu'il doit être protégé.

Position adverse

D'entrée de jeu, les avocats du Toronto Star rappellent le grand retentissement que le meurtre des époux Sherman a eu dans la presse compte tenu de la célébrité et la fortune des deux victimes et des circonstances de leur mort.

Ils soutiennent que le risque de danger est hypothétique et qu'il n'est basé sur aucune preuve. Il est impossible de vérifier de façon empirique la probabilité d'une hypothèse et il n'est donc pas approprié de limiter l'accès aux tribunaux , ajoute l'avocate Iris Fischer.

Un juge l'interrompt et lui demande s'il n'est pas dans l'intérêt du public de protéger toute personne qui risque de faire face à un danger dans la société.

L'avocate réplique par l'affirmative, mais seulement lorsque ce risque existe et qu'il est prouvé, ce qui n'est pas le cas dans cette cause selon elle. Même la police de Toronto n'est pas au courant que de tels risques existent, dit Me Fischer.

L'avocate ajoute que le principe des tribunaux ouverts est un gage que la justice est administrée de façon transparence. Elle reprend à ce sujet l'un des arguments du juge Dunphy de la Cour d'appel de l'Ontario qui a statué que les conjectures n'étaient pas des motifs valables pour ordonner la mise sous scellés de documents.

En ce sens, le public est en droit de scruter à la loupe le processus judiciaire, selon elle. Me Fischer en fait aussi un cas de liberté de la presse et d'accès à l'information. Une ordonnance de mise sous scellés empêche les journalistes de faire leur travail , dit-elle.

La vie privée et le désir de rester anonymes ne peuvent l'emporter sur l'intérêt public que représentent de tels documents. Iris Fischer, avocate de Kevin Donovan et du Toronto Star

L'avocate souligne en outre que le Toronto Star n'a pas l'intention de publier des données sensibles comme l'identité et les coordonnées des personnes citées dans les documents de succession.

Ce qui intéresse le Star, c'est la valeur de l'héritage des Sherman , précise-t-elle, en laissant entendre que le caviardage de certains renseignements ne poserait a priori aucun problème.

Les cinq juges de la Cour suprême du Canada ont mis la cause en délibéré jusqu'à une date indéterminée. Les audiences se sont déroulées de façon virtuelle, pandémie oblige.