Un homme au cœur d'une bataille judiciaire sur l'aide à mourir est décédé

Selon son avis de décès publié sur le site d'un salon funéraire, Jack Eugene Sorenson, 83 ans, est mort samedi à l'hôpital Fishermen's Memorial de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse.

Son épouse depuis 48 ans, Katherine Sorenson, n'a pas réussi à empêcher le processus d'aide médicale à mourir après que sa tentative eut été rejetée, vendredi, par la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse.

Jack Eugene Sorenson, 83 ans, est mort samedi à l'hôpital Fishermen's Memorial de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse (archives). Photo : Gracieuseté de X

La décision unanime de trois juges a indiqué que le tribunal n'était pas compétent pour déterminer l'admissibilité à l'aide médicale à mourir, y compris pour savoir si une personne avait la capacité de prendre des décisions concernant le traitement de fin de vie.

Les juges ont également déterminé que ces décisions devraient être laissées aux évaluateurs des soins de santé.

Katherine Sorenson, 82 ans, avait soutenu que le désir de mourir de son mari était provoqué par l'anxiété et des délires.

Katherine Sorenson a appris la mort de son mari au salon funéraire (archives). Photo : Radio-Canada / Mark Crosby

Le cabinet d'avocats représentant Jack Sorenson a indiqué mardi qu'il ne ferait pas de commentaire sur sa mort.

Dans un courriel, l'avocat de Katherine Sorenson, Hugh Scher, a déclaré qu'il ne pouvait pas confirmer la mort de Jack Sorenson.

Je ne sais pas. Notre cliente n'a même pas été informée du décès par l'autorité sanitaire ou aucun médecin , a dit M. Scher. Elle a appris le décès de celui qui était son mari depuis 48 ans au salon funéraire, à qui elle avait précédemment demandé de l'appeler en cas d'un tel manque de considération de la part des autres.

M. Scher a confirmé que sa cliente demanderait toujours l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada pour corriger les erreurs commises par les tribunaux inférieurs .

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse n'a divulgué aucun détail sur la mort de M. Sorenson, invoquant la confidentialité des patients.