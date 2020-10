Dépistage : un CIUSSS compromet les données de milliers de personnes

La base de données de dépistage contenait des informations personnelles et confidentielles en lien avec des tests réalisés entre le 19 juillet et le 17 septembre derniers. Elle a été envoyée par courrier électronique le 18 septembre à 59 employés du CIUSSS. Quelque 37 408 usagers et membres du personnel sont concernés.

En conférence de presse, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a précisé que le CIUSSS n'avait pas été victime de piratage . Il a plutôt évoqué une erreur humaine .

Reste que la situation n'est pas acceptable , à ses yeux.

L'information d'un dossier médical c'est confidentiel, et ça devrait se transférer une personne à la fois. Donc je suis très mal à l'aise de ce qui est arrivé. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de ce bris de confidentialité et apporter les correctifs nécessaires.

Dans son communiqué, le CIUSSS reconnaît qu'il s'agit d'un incident sérieux et assure qu'il fera tout en son possible pour éviter tout désagrément aux personnes concernées .

Comme le prescrit la loi, une opération de publipostage a été lancée afin d'aviser ces personnes de la situation et des précautions à prendre afin d’assurer la protection de leurs renseignements personnels.