Cette zone tampon « rouge » ou « chaude » sert à héberger des citoyens qui sont infectés par le coronavirus, qui n'ont pas d'endroit où se placer en isolement, mais qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés.

L'un des deux travailleurs infectés était un employé du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, alors que le second provient d'une agence de placement et de l'extérieur de la région.

Selon les informations du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , l'enquête épidémiologique ne permet pas de déterminer, pour le moment, si ce travailleur d'agence a contracté la COVID-19 au travail à Sayabec, ou s'il en était infecté avant son arrivée.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique que la situation est maîtrisée. Il précise que ces employés portaient tous les équipements de protection requis pour le travail en zone chaude, y compris des masques de type N95.

La zone tampon est présentement vide puisqu'aucun citoyen n'a besoin d'y être hébergé en ce moment.

Les citoyens qui auraient pu avoir un contact significatif avec les personnes infectées ont été appelés par la santé publique.

Au total, quatre employés en provenance d'agences de placement ont été appelés en renfort pour pourvoir un manque de main-d'œuvre dans cette ressource de Sayabec.