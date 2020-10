Une première école de conduite 100 % électrique au Québec

On a fait une promesse aux futures générations, celle d'électrifier nos flottes de voitures. C'est aussi pour réduire nos émissions de CO 2 . Bref, combattre les changements climatiques , explique le directeur adjoint de Vachon, Samuel Vachon.

Un investissement d'un demi-million de dollars a été nécessaire pour l'aménagement du local situé sur la rue Fortier à Lévis et pour l'achat des véhicules.

Née à Sainte-Marie, en Beauce, l'école de conduite gagne du terrain en ouvrant des succursales aux quatre coins de la région et maintenant dans le grand Lévis. Cette succursale est la seule à offrir uniquement des voitures électriques. Le but est d'y former des citoyens des régions de Lévis, Côte-du-Sud et Bellechasse. Annuellement, entre 250 et 350 étudiants suivront leur formation à cet endroit.

Marcel Vachon, Lise Champagne et Samuel Vachon, copropriétaires de Vachon école de conduite supérieure. Photo : Radio-Canada / Maxime Denis

Ces modèles attrayants ne font pas augmenter la facture de la formation puisqu'il existe un plafond des coûts imposés par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Il est situé à 937 $, plus les taxes, plus l'achat des livres.

Conduire une Tesla

Les parents des étudiants de 16 ans sont parfois jaloux de laisser leur enfant conduire une Tesla.

Je ne vous cacherai pas qu'au début on avait beaucoup de parents qui nous disaient : "Ouin, mon jeune va être chanceux. Il va conduire des voitures électriques" , raconte M. Vachon.

Les étudiants apprendront à préchauffer la voiture en hiver, à les recharger et à conduire sans être déconcentrés par les écrans lumineux souvent volumineux dans de tels véhicules.

Fini les dômes

En éliminant les dômes installés sur les toits des véhicules, l’école Vachon a permis de sauver de l’énergie des véhicules électriques en gardant leur aérodynamisme.

Chez les voitures à essence, présentes dans les autres écoles de la bannière, ce retrait a permis de sauver un litre d’essence pour chaque 100 kilomètres parcouru, selon la copropriétaire Lise Champagne.