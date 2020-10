Internet haute vitesse : la CAQ sait depuis un an que sa promesse est impossible

Dans un argumentaire pour préparer la ministre responsable du développement économique régional Marie-Eve Proulx à répondre à des questions difficiles, on découvre que les projets ne seront pas tous complétés, mais plutôt sélectionnés ou en cours de réalisation en 2022 . Le document est daté d’octobre 2019.

Le gouvernement savait donc déjà que tous les Québécois n'auraient pas accès à l'Internet haute vitesse à temps, comme promis. On peut même lire dans le document l'anticipation de la question suivante :

Que tous les projets soient amorcés d'ici 2022 et non complétés, n'est-ce pas un recul par rapport à votre engagement maintes et maintes fois répété [...]?

Document politique de Questions-Réponses préparé pour la ministre