Confusion autour des résultats de tests de COVID à l'école Madeleine-Bergeron

Comme ses collègues, Isabelle Saint-Onge est allée passer son test de dépistage, le 24 septembre, au lendemain de la fermeture préventive de son école par la santé publique.

Comme il y avait quelques cas positifs et que plusieurs élèves ont une santé fragile, les autorités préféraient ne prendre aucun risque en procédant à un dépistage massif.

Je suis allée passer mon test au parc Colbert. Ça a pris sept jours avant que j'aie mon résultat. Ils m'ont appelé jeudi le 1er octobre pour me dire que mon résultat était négatif , raconte-t-elle.

Le problème, c’est qu’elle a reçu un autre message, avec une conclusion différente, quelques jours plus tard.

Samedi matin, le téléphone sonne et il était marqué CIUSSS de la Capitale-Nationale. C'était un message enregistré qui disait que mon test était en attente de dépistage parce qu'il n'est pas dans les prioritaires. Deux minutes après, j'ai reçu le même message par texto , ajoute-t-elle.

Une infirmière tend un écouvillon. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Plusieurs cas semblables

Elle n’est pas la seule dans cette situation. Au moins quatre employées de l’école ont vécu exactement la même chose. Elle ont reçu un résultat de test négatif, pour ensuite se faire dire que leur test était toujours sous analyse.

J’ai reçu les deux messages à environ une heure d’intervalle. Lequel est exact? Il y a un mélange dans les informations quelque part , ajoute une autre personne qui ne souhaite pas être identifiée.

D’autres membres du personnel, qui ont passé leur test la même journée que Mme Saint-Onge, sont toujours en attente de leur résultat.

D’autres ont reçu une confirmation par courriel de la Centre de services scolaire des Découvreurs que leur test était négatif. Pourtant, elles n’ont toujours pas été contactées par le CIUSSS ou la santé publique.