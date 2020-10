Un deuxième membre de l'équipage du Bella Desgagnés atteint de la COVID-19

Un second cas de COVID-19 au sein de l’équipage du Bella Desgagnés a été détecté lundi soir.

À la suite d’un premier cas parmi les membres de l'équipage survenu la semaine dernière, tous les employés du navire ont passé un test de dépistage.

Sur 32 tests effectués, 29 sont négatifs, un résultat reste en attente et un autre doit être refait.

Relais Nordik, la compagnie qui exploite le Bella Desgagnés, a redoublé les mesures de distanciation en place à bord du navire en attendant les résultats des tests.

Les employés ayant été en proche contact avec ce deuxième cas positif seront mis en isolement préventif même s’ils ont eux-mêmes reçu un diagnostic négatif, explique le président-directeur général de Relais Nordik, Francis Roy.

Il n’y a personne qui a arrêté de travailler. Ce qu’on a fait c’est que [...] lorsqu’on a eu les premières données sur l’enquête épidémiologique, tous les gens qui avaient été en contact rapproché avec l’individu positif ont été mis en isolement à l’intérieur du navire pour éviter qu’ils puissent propager quoi que ce soit. L'enquête s’est terminée et on va avoir le résultat prochainement. On va prendre les mesures appropriées , explique M. Roy.

Pas de passagers jusqu'à nouvel ordre

Le transport de passagers a été suspendu la semaine dernière lors de l’annonce du premier cas de COVID-19 au sein de l’équipage.

Le Bella Desgagnés continuera à n'embarquer que de la marchandise à son bord cette semaine et la situation sera ensuite réévaluée.

Les événements ont cependant causé des perturbations dans l’horaire du navire.

Il y a des villages où nous sommes passés en amont seulement et pas en aval. Toutes les marchandises qu’on avait à notre bord ont été livrées, mais parfois avec un peu de retard , précise Francis Roy.