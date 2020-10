Quinton Byfield repêché par les Kings de Los Angeles dans la LNH

Plutôt que de défiler devant les bonzes des 31 équipes de la LNHLigue nationale de hockey sur le plancher du Centre Bell, à Montréal, où devait initialement se tenir la séance de sélection, Byfield a célébré dans le confort de la maison de ses parents, en banlieue de Toronto.

Vêtu d'un élégant veston blanc croisé, l'athlète de 18 ans a appris la bonne nouvelle de la bouche du directeur général des Kings, Rob Blake. Le joueur de centre est par conséquent devenu le représentant des Wolves choisi le plus tôt depuis la création du repêchage de la LNHLigue nationale de hockey il y a 58 ans.

Avant lui, Mike Foligno avait été sélectionné au 3e rang par les Red Wings de Détroit, en 1979, alors que Benoît Pouliot avait été repêché au 4e échelon par le Wild du Minnesota, en 2005.

Byfield est également devenu le joueur noir sélectionné le plus tôt lors d'un repêchage amateur de la LNHLigue nationale de hockey . Evander Kane et Seth Jones ont tous deux été appelés au quatrième rang, en 2005 et 2013 respectivement.

Choisi au premier rang du repêchage de la Ligue de hockey de l'Ontario en 2018, le natif de Newmarket a inscrit 143 points à ses deux premières saisons dans l'uniforme des Wolves.

Plus de détails à venir