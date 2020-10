Collision mortelle en 1997 : Scott Moe présente ses excuses au fils de la victime

Dans sa publication, Steven Balog inclut un article du Shellbrook Chronicle qui date de 1997.

Celui-ci détaille la collision sur l’autoroute 3, à l’est de la municipalité de Shellbrook, dans lequel une femme de 39 ans, Joanne Bolog, a perdu la vie.

Ils ne voulaient pas me dire à l’époque qui était [le conducteur] , indique Steven Balog.

Selon lui, justice n’a pas été rendue à sa famille dans ce dossier.

Scott Moe a-t-il déjà passé une seconde en prison? Je suis littéralement détruit de savoir que cet homme est notre premier ministre. Scott Moe aurait dû payer pour la mort de ma mère ainsi que les cicatrices et la blessure aux côtes dont je vais souffrir toute ma vie.

En conférence de presse mardi, le chef du Parti saskatchewanais indique qu’il a pris connaissance de la publication. Il présente ses excuses à Steven Balog du même souffle.

C’est un jour que je regrette profondément , affirme Scott Moe.

C’est un incident qui fait partie de mon quotidien et de qui je suis. [...] Je comprends qu’une autre famille a subi bien plus de pertes que moi ce jour-là et j’en ai toujours été conscient.

Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan