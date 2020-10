L'alcool au volant est toujours un fléau à l'Île-du-Prince-Édouard

La province n'arrive pas à éradiquer un phénomène qui ne cesse de grandir. Entre 2017 et 2018 , le nombre de conducteurs arrêtés pour des facultés affaiblies a augmenté de 47 %, soit la plus importante hausse au pays, pour atteindre les 639 cas.

À n'importe quel moment de la journée, je peux arrêter un conducteur aux facultés affaiblies sur nos routes. Stephen Doggan, constable, Gendarmerie Royale du Canada, comté de Queen

Selon, la juge en chef,Nancy Orr, ce nombre n'a pas diminué. Je ne sais pas s'il a progressé, mais il n'a pas certainement pas baissé , souligne-t-elle.

La juge en chef, Nancy Orr explique que la moitié de ses dossiers journaliers concernant des conducteurs aux facultés affaiblies. Photo : Julien Lecacheur

Nancy Orr peut d'ailleurs en témoigner. La juge en chef voit passer chaque semaine des dizaines de cas d'Insulaires pincés pour avoir été arrêtés au volant avec facultés affaiblies. Elle a recensé 33 cas entre le 21 et le 28 septembre et déjà 13 uniquement lors de la première semaine d'octobre. Ces cas représentent un tiers à près de la moitié de mes dossiers journaliers , explique-t-elle.

Nancy Orr se dit aussi inquiète de voir que les conducteurs arrêtés sont de plus en plus jeunes. On voit de plus en plus de jeunes âgés de 18 à 25 ans à la Cour provinciale. Deux à trois ans passés, ils étaient extrêmement rares. J'ai d'ailleurs récemment jugé trois jeunes de 18 ans pour avoir échoué aux contrôles d'alcoolémie , raconte-t-elle.

La police de Charlottetown a aussi remarqué cette tendance. L'agent Ron Kennedy explique que les jeunes prennent de plus en plus de risques. Ils poussent leurs chances au maximum, jusqu'au jour où on les arrête , explique-t-il.

Ron Kennedy croit qu'une autre tendance se dégage ces derniers temps, puisque selon ses observations, le taux d'alcool ne cesse lui aussi de grimper chez les personnes arrêtées.

Les personnes contrôlées autour de 0,8 sont rares. Par contre les taux d’alcool dans le sang au-dessus de 2 sont très fréquents. Ron Kennedy, constable, police de Charlottetown

Le constat est similaire pour la juge Nancy Orr, qui n'est plus surprise de voir des dossiers de conducteurs présentant 250 mg d’alcool/100 ml de sang.

Une voiture de la police de Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : CBC

La COVID-19 comme facteur aggravant?

Pour les autorités provinciales, la COVID-19 n'a pas uniquement eu des répercussions sur la population et la santé des Insulaires, elle a aussi indirectement contribué aux arrestations de conducteurs aux facultés affaiblies. On a probablement vu une augmentation des arrestations pour de nombreuses raisons et la COVID est l'une d'entre elle , explique le constable Stephen Doggan.

La juge en chef Nancy Orr corrobore les propos de l'agent de la GRCGendarmerie royale du Canada . Elle va même plus loin.

Beaucoup de personnes se sont fait arrêter avec un taux d'alcool très élevé en mars, alors que tout était fermé à cause de la COVID 19. Nancy Orr, juge en chef

Les autorités demandent l'aide des Insulaires

Pourtant, la province se donne les moyens pour faire diminuer les chiffres. L'augmentation des contrôles routiers, la multiplication des campagnes éducatives ou encore les peines de prison, quasi-automatique (unique au Canada) pour les personnes arrêtées font parties des outils utilisés.

Je m'inquiète pour la sécurité des Insulaires, on doit s'occuper de ce problème au plus vite , explique Bloyce Thompson, le ministre de la Justice. Et selon, lui, la communauté pourrait grandement contribuer à faire baisser les chiffres.

J'espère que la communauté va nous aider. Cette situation ne peut plus durer, cela doit rapidement changer! Bloyce Thompson, ministre de la Justice

Le ministre de la Sécurité publique, Bloyce Thompson, le 16 avril 2020. Photo : Radio-Canada

Le constable Stephen Doggan abonde dans le sens du ministre. On doit travailler ensemble pour éliminer ces comportements de nos routes , explique-t-il.

Pour cela, les autorités provinciales demandent aux Insulaires de signaler dès que possible au 911 tous les comportements suspects.