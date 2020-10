Les revenus de Croisières AML divisés par cinq par rapport à l’été précédent

La directrice générale adjointe de l’entreprise, Lucie Charland, indique que les revenus de l’entreprise ont été cinq fois moins élevés que ceux de l’an dernier en raison des mesures visant à combattre la COVID-19.

La clientèle québécoise a été au rendez-vous, il n’y a pas de doute, mais si vous me demandez le bilan global, ce n’est vraiment pas un bon été pour nous. Lucie Charland, directrice générale adjointe de Croisières AML

Elle souligne qu’en temps normal, les touristes étrangers représentent 65 % de la clientèle de Croisières AML. L’entreprise a aussi dû se priver des groupes scolaires et des groupes organisés.

Combinez les manques de clientèle à une saison écourtée et aux capacités réduites sur les grands navires en raison des mesures sanitaires, malgré qu’il y ait eu beaucoup de Québécois, on va finir avec 20 % de notre chiffre d’affaires si on le compare avec 2019 , affirme Mme Charland

Elle précise que pour les croisières aux baleines offertes dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, les revenus de 2020 correspondent à environ 25 % du chiffre d'affaires de l'an dernier. L'entreprise offre d'autres services pour lesquels la diminution des revenus a été encore plus importante. Au global de la compagnie, c'est 20 % [des revenus de 2019]. C'est énorme comme diminution , dit-elle.

Mises à pied évitées grâce à la subvention salariale

La directrice générale adjointe de Croisières AML indique que la subvention salariale d’urgence offerte par Ottawa a permis, pour le moment, d’éviter les mises à pied.

Lucie Charland ajoute toutefois que c’est au courant de l’hiver que les conséquences de cette importante diminution des revenus pourraient se faire sentir.

Notre modèle d’affaires fait en sorte qu’on fonctionne un peu comme l’écureuil, illustre-t-elle. Tout l’été, on met de l’argent de côté pour nous permettre de fonctionner le restant de l’année. Une bonne partie de nos ressources humaines sont saisonnières, mais le cœur de l’entreprise, ce sont des employés permanents.

Avec l’hiver qui s’en vient et le fait qu’on n’a pas engrangé suffisamment de liquidités pour passer l’hiver, la subvention prend encore plus d’importance. Lucie Charland, directrice générale adjointe de Croisières AML

Elle espère que Croisières AML pourra bénéficier de la subvention salariale d’urgence au moins jusqu’à la fin de l’été 2021.