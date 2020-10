Éclosion dans une équipe de basketball du Cégep St-Lawrence

Les pratiques et toutes les activités des deux équipes ont été annulées dès que la direction a du Cégep été informée de la situation, le 30 septembre.

Nous avons mis en place dès le départ un protocole clair, un plan d’action avec un protocole de communication. Nous l’avons appliqué dès que nous avons été informés de la situation , affirme le responsable des sports de St-Lawrence, Jean-Philippe Brière.

Les personnes qui ont reçu un résultat positif sont en isolement pour une période de 14 jours.

Nous respectons toutes les recommandations de la santé publique. Nous avons même arrêté toutes les activités sportives au Cégep, dès le 5 octobre, sans attendre jeudi pour le faire comme nous le permettait la directive du gouvernement , ajoute Jean-Philippe Brière.

Le Cegep Champlain St Lawrence Photo : Capture d'écran - Google Street View

Parent satisfait

Une décision saluée par un parent d’un membre d’une des équipes de basketball de St-Lawrence, qui souhaite conserver l’anonymat.

Comme parent, cette personne est convaincue que l’arrêt des activités, même s’il est dommage, cause moins de torts aux jeunes que de continuer la pratique des sports.

Il est faux de dire que le sport d’équipe n’est pas une cause de la propagation du virus. C’est à mon avis un des endroits les plus propices. Pensez-vous que ces jeunes qui sont atteints de la COVID en ce moment et qui sont confinés dans leur chambre 24/7 pendant 14 jours sont plus heureux et se portent bien mentalement? Je ne crois pas , mentionne le parent dans un message à Radio-Canada.

Le responsable des sports demande aux étudiants-athlètes de conserver la même attitude durant l’arrêt des activités que quand ils pratiquent leur sport.