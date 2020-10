Quatre partis cherchent à briser l'étau du Parti saskatchewanais et du NPD

Bien que le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan et le Parti saskatchewanais soient les meneurs de file de la campagne électorale, quatre autres formations politiques se sont inscrites pour les élections du 26 octobre.

Ces partis de moindre importance tenteront de faire élire des candidats à l’Assemblée législative de la Saskatchewan et, ainsi, de briser le duopole formé par le NPDNouveau Parti démocratique et le Parti saskatchewanais.

Parti progressiste-conservateur de la Saskatchewan

Fort d’une riche histoire, le Parti progressiste-conservateur de la Saskatchewan fait partie du paysage politique de la province depuis des décennies. La formation de droite était à son apogée lorsque le chef conservateur Grant Devine a porté les siens au pouvoir entre 1982 et 1991.

Toutefois, des scandales de fraude ayant miné la crédibilité du parti, celui-ci n’a pas été en mesure de faire élire un seul candidat à l’Assemblée législative après la création du Parti saskatchewanais par des députés conservateurs et libéraux en 1997.

En vue des élections de cet automne, le Parti progressiste-conservateur et son chef, Ken Grey, affirment être le seul véritable parti conservateur de la province.

Voici quelques-unes des propositions figurant sur la plateforme électorale du Parti progressiste-conservateur de la Saskatchewan : sortir la province du Nouveau partenariat de l’Ouest (NWP), réformer le processus de reconnaissance des titres étrangers afin d’aider les immigrants à pouvoir travailler directement à leur arrivée et créer d’une force policière de la Saskatchewan pour remplacer la Gendarmerie royale du Canada.

Le Parti libéral de la Saskatchewan

À l’instar du Parti progressiste-conservateur, le Parti libéral de la Saskatchewan est un parti historique qui s’est essoufflé durant les dernières décennies. La formation n’a pas réussi à faire élire un seul député à l’Assemblée législative depuis 2003.

L'ex-chef Naveed Anwar a quitté ses fonctions le 9 septembre dernier. Le parti est maintenant dirigé par un chef intérimaire, Robert Rudachyk.

Bien que les libéraux n’aient toujours pas présenté de plateforme électorale en vue du scrutin du 26 octobre, ils ont pris position sur plusieurs questions.

Les libéraux saskatchewanais affirment que la province doit diversifier son économie afin de mieux résister aux cycles d’expansion et de ralentissement des matières premières. Le parti veut également une formule d’imposition plus équitable qui encourage les entreprises à investir dans l’emploi, la formation, la sécurité et l’innovation.

Le Parti libéral de la Saskatchewan approuve la taxe fédérale sur le carbone, et son chef intérimaire, Robert Rudachyk, a affirmé au Regina Leader-Post qu’il souhaite que la province arrête de combattre le fédéral à ce sujet.

Le Parti vert de la Saskatchewan

Bien que le Parti vert de la Saskatchewan soit réputé pour ses politiques environnementales, la plateforme 2020 des verts contient plusieurs éléments qui concernent des mesures sociales telles que l’élimination de la pauvreté.

Nous croyons fermement qu’il faut protéger l’environnement tout en garantissant les droits fondamentaux de tous les êtres humains. Nous pensons que les questions de justice sociale et les questions environnementales sont liées , affirme la chef des verts, Naomi Hunter.

Le programme électoral du Parti vert de la Saskatchewan reflète ces principes en promettant la création d’une assurance-médicaments publique et l’augmentation du salaire minimum. Le parti propose également l’implantation d’un mode de scrutin proportionnel.

Sur le plan de l’environnement, cheval de bataille du Parti vert, la formation veut enclencher une transition énergétique qui délaisserait l’industrie gazière et pétrolière au profit des énergies renouvelables, notamment en électrifiant les transports en commun et en finançant l'installation de panneaux solaires.

Le Parti vert de la Saskatchewan veut également offrir des crédits pour l’achat de véhicules électriques et interdire l’achat de nouveaux véhicules à moteur à combustion interne d'ici 10 ans.

Le Parti Buffalo de la Saskatchewan

Anciennement connu sous le nom de Wexit Saskatchewan, ce jeune parti est le nouveau venu de la scène politique saskatchewanaise. Son but est d’offrir une plus grande autonomie à la Saskatchewan, notamment par l’acquisition de certains pouvoirs qui sont de compétence fédérale ou encore par l’indépendance de la province.

L'objectif de notre parti demeure une forme d'indépendance, que ce soit au sein ou en dehors du Canada , expliquait le chef intérimaire, Wade Sira, au mois de juillet.

Le Parti Buffalo propose notamment de faire sortir la province du système de péréquation fédéral, d’invalider la taxe fédérale sur le carbone et de retirer la Saskatchewan du Nouveau partenariat de l’Ouest en implantant des mesures économiques qui favorisent les entreprises de la province.

La nouvelle formation indépendantiste veut également plus d’autonomie par rapport au gouvernement fédéral, notamment en remplaçant la Gendarmerie royale du Canada par un corps policier saskatchewanais.

La plateforme du Parti Buffalo cherche aussi à réformer le système de nomination des sénateurs, du lieutenant-gouverneur et des juges de la province pour que ces derniers soient élus par la population de la province.