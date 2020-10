De plus en plus de gens assistent à distance à des assemblées à l’Î.-P.-É.

Au début de la pandémie, les gens ne pouvaient se rendre en personne à des assemblées publiques en raison des restrictions imposées pour prévenir la contagion. Les assemblées ont été autorisées à nouveau par la suite. Le nombre de gens qui y assistent en personne est similaire à celui d’avant la pandémie, mais le nombre de gens qui y assistent à distance augmente, selon les autorités municipales de Charlottetown et de Summerside.

Charlottetown organise des assemblées publiques dans l'hôtel Rodd Royalty et les gens peuvent y assister dans une salle distincte où les procédures sont retransmises en direct.

L’emploi de ce genre de technologie depuis la pandémie procure un nouveau moyen aux gens de s’exprimer lors de ces réunions, explique Greg Rivard, président du comité d’urbanisme et de patrimoine de la Ville de Charlottetown.

Les réunions du conseil municipal et les assemblées publiques sont aussi diffusées sur Internet. La municipalité invite les gens qui ne sont pas à l’aise de s’y rendre en personne à y assister à distance à l’aide de la plateforme de vidéoconférence WebEx.

De plus en plus de gens profitent de ces options pour assister aux réunions, souligne M. Rivard. C’est encourageant, ajoute-t-il.

Par exemple, explique M. Rivard, une dame qui vit à Toronto et qui possède une maison à Charlottetown a récemment participé à une réunion à distance et tout s'est bien déroulé. Il est possible dans de tels cas de voir les participants et de les écouter parler comme s’ils étaient présents en personne, dit-il.

Tout cela comporte un coût. Dans le cas de Charlottetown, il est question d’environ 3000 $ par réunion, selon Greg Rivard, mais il dit que cette dépense en vaut la peine puisque plus de gens peuvent ainsi s'exprimer lors des réunions.

Certaines réunions publiques que le conseil municipal juge moins susceptibles d’attirer beaucoup de gens sont toujours organisées à l’hôtel de ville. Les gens peuvent y assister grâce à une retransmission en direct dans le hall de réception.

Summerside a aussi recommencé à organiser des réunions publiques auxquelles les gens peuvent assister en personne. Les citoyens doivent s’y inscrire à l’avance, ce qui permet aux autorités médicales de les contacter en cas de COVID-19, explique un porte-parole.

La participation du public en personne est pratiquement la même qu’avant la pandémie. Avant l’arrivée de la COVID-19, Summerside publiait des enregistrements vidéo de ses réunions le jour suivant, mais après elle a commencé à les diffuser en direct.

Les autorités municipales de Summerside constatent aussi une augmentation de la participation du public durant ces diffusions sur la plateforme YouTube, ajoute le porte-parole.

