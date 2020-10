Le premier simple du nouvel album d’AC/DC lancé mercredi

Le groupe a mis en ligne de courtes vidéos dans les derniers jours annonçant la sortie de Shot in the Dark, un simple tiré de l’album à venir, PWR/UP.

On avait eu la confirmation, à la fin de septembre, que le batteur Phil Rudd, le chanteur Brian Johnson et le bassiste Cliff Williams allaient être de retour parmi la formation australienne, en pause depuis la fin de la tournée Rock or Bust, en 2016.

Certaines des idées à l’origine des chansons qui figureront dans PWR/UP proviennent du défunt guitariste Malcom Young, qui s’est éteint en 2017. L'homme qui était atteint de démence depuis plusieurs années avait officiellement quitté le groupe en 2014.

C’est l’un de ses neveux, Stevie Young, qui le remplace à titre de second guitariste dans le groupe.

La pièce Shot in the Dark doit être mise en ligne mercredi à minuit, heure de l’Est, selon ce qu’a indiqué le groupe sur les réseaux sociaux.

Le groupe n’a pas encore officiellement annoncé de date de sortie pour le nouvel album. Son dernier opus, Rock or Bust, remonte à 2014.