L’Abitibi-Témiscamingue compte 3 nouveaux cas de COVID-19

Les trois personnes qui ont reçu un résultat positif au test de dépistage sont toutes comptabilisées dans la MRC de Rouyn-Noranda.

Pour sa part, le Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda soutient qu'il n'y a pas de nouveaux cas confirmés parmi les élèves de l'école secondaire D'Iberville ou dans une autre école.

Des équipes de hockey mineur en retrait forcé

De manière préventive, l’Association du Hockey mineur de Rouyn-Noranda retire toutes ses équipes de la ligue régionale jusqu’au 29 novembre. Les équipes pourront tout de même commencer la saison la semaine prochaine, mais sans contact avec les autres équipes de la ligue.

Sébastien Côté rappelle qu’une quarantaine de joueurs doivent se placer en isolement, ce qui a aussi un impact sur le calendrier des matchs. Photo : iStock

Le conseil d’administration a pris cette décision en raison de cas de COVID-19 à Rouyn-Noranda qui touchent aussi l’association. Les membres craignent d’autres cas chez les joueurs ou leur famille en lien avec l’élève qui a reçu un résultat positif de l’école secondaire D’Iberville.

La semaine passée, un cas a ressurgi au niveau de l’Association du hockey mineur et habituellement, l’élaboration de l’horaire c’est un travail qui nécessite 2-3 jours de travail de la part des associations. On jugeait, pour éviter un travail, advenant le cas d’autres cas positifs au niveau de l’association, mais aussi à la suite de la demande du gouvernement d’éviter tout déplacement non essentiel entre les villes ou en région, peu importe la situation qu’on soit en zone rouge, jaune ou verte , explique le président de l’Association du Hockey mineur de Rouyn-Noranda, Sébastien Côté.

Éviter la propagation du virus

Sébastien Côté pense que son expérience en tant que pharmacien lui apporte une autre perspective de la pandémie. Avec l’éclosion et le nombre de cas qu’on a présentement au Québec, c’est juste une question de temps peut-être avant que les autres régions virent au orange et après ça au rouge. On pensait que d’êtres proactifs et de déjà limiter les déplacements afin d’éviter d’exposer les autres villes à un risque d’infection , affirme-t-il.

Le pharmacien-propriétaire du Proxim Centre-ville Rouyn-Noranda, Sébastien Côté. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Le nombre de personnes est restreint dans les arénas. L’Association souhaite ainsi éviter que les parents qui se déplacent avec les joueurs ne se retrouvent à flâner dans les restaurants ou au centre d’achat pendant les matchs.

Rappelons que Sébastien Côté a remis sa démission en tant que président de l’Association du Hockey mineur de Rouyn-Noranda, mais son remplaçant n’a pas encore été annoncé.