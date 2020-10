Scott Moe demande au NPD de condamner les propos de la candidate Meara Conway

Lundi matin, le Parti saskatchewanais a débusqué des commentaires Facebook, supprimés depuis, écrits par la candidate du NPDNouveau Parti démocratique pour la circonscription de Regina Elphinstone-Centre, Meara Conway.

Datant de 2018, les commentaires de Mme Conway disaient que les sables bitumineux sont un maudit cauchemar, point final. Tout programme politique qui prend le changement climatique au sérieux n'a pas de place pour l'expansion du KM Transmountain et la plupart des gens ordinaires le comprennent intuitivement .

À la vue de ces écrits, le chef du Parti saskatchewanais a donc urgé son homologue néo-démocrate de condamner les propos anti-pétrole, anti-agriculture et anti-économie de Mme Conway, lors d’un passage à Prince Albert lundi dans le cadre de sa campagne.

Ces commentaires doivent être condamnés par le chef de l'opposition. Je n'ai pas entendu cela ce matin. Ryan Meili doit répondre s'il est avec sa candidate anti-pétrole ou s'il est avec les gens de la Saskatchewan , a lancé Scott Moe.

Des propos qui ne représentent pas le NPD

Face à ces accusations, le chef du Nouveau parti-démocratique de la Saskatchewan, Ryan Meili, a tenu à commenter le dossier en expliquant que les propos de Meara Conway ne représentaient pas les politiques de son parti.

Selon lui, les candidats s’affichant sous la bannière du NPDNouveau Parti démocratique sont d'accord avec la politique de notre parti. Cela fait partie du processus pour devenir candidat. Et nous savons que tous nos candidats soutiennent les travailleurs et les travailleuses de cette industrie .

Nous soutenons l'industrie de l'énergie dans cette province. Nous soutenons les hommes et les femmes qui font ces travaux qui ont apporté une contribution incroyable à notre province. Nous voulons nous assurer que nous pouvons acheminer les ressources ici dans cette province vers les marchés internationaux, et cela inclut, grâce aux pipelines, un moyen sûr pour nous de transporter ces matériaux , a poursuivi Ryan Meili.

De son côté, Meara Conway, qui n’était pas présente lors de l’annonce de Ryan Meili devant l’Hôpital Pasqua de Regina - pourtant situé dans la circonscription que convoite la candidate du NPDNouveau Parti démocratique - a publié un communiqué lundi après-midi.

Ryan [Meili] a clairement indiqué que le pétrole et le gaz constituent une part importante de notre économie, et le seront à l'avenir. Je suis fière de l'approche équilibrée que lui et le NPD de la Saskatchewan ont élaborée, qui comprend des investissements dans les énergies renouvelables et qui créerait des emplois durables et bien rémunérés pour les travailleurs du secteur de l'énergie , a-t-elle écrit.

La candidate s’est dit très préoccupé par les conséquences du changement climatique - et je sais que les familles de la Saskatchewan sont d'accord avec moi sur ce point .

Meara Conway a poursuivi en expliquant que son travail en tant que candidate et députée à l'Assemblée législative est de représenter les intérêts de tout le monde dans la province .

Avec les informations de Adam Hunter