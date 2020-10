La cyberattaque au Cégep de Saint-Félicien entraînera une facture salée

Le Cégep ne possède aucune assurance pour l’aider à éponger cette somme. La direction risque donc de devoir faire des choix déchirants pour respecter son budget.

Le Cégep de Saint-Félicien envisage de souscrire à une telle assurance pour les cyberattaques dans l’avenir, même si les coûts sont importants.

Des tâches devancées

L’attaque force le Cégep de Saint-Félicien à devancer des changements informatiques qu’il prévoyait faire plus tard.

On va faire entre trois semaines et trois mois ce que nous souhaitions faire en trois ans. Sylvie Prescott, directrice générale, Cégep de Saint-Félicien

Les coûts associés à ces changements sont importants, mais le Cégep espère pouvoir toucher une aide financière du gouvernement destinée aux établissements qui doivent actualiser leur système informatique.

Un exemple à ne pas suivre

Les trois autres établissements collégiaux de la région ont uni leurs forces pour aider le Cégep de Saint-Félicien. Ils ont demandé à des employés de donner un coup de main pour rétablir le système informatique et récupérer des données perdues.

Par contre, la situation qui touche l’établissement jeannois les ébranle parce qu’aucune organisation n’est à l’abri d’une attaque semblable. D’ailleurs, l’événement les a poussés à vérifier leur propre système informatique.

L'année dernière, on avait déjà revu le protocole de sécurité pour nos équipements technologiques au Collège d'Alma. Présentement, on fait un tour de roue supplémentaire pour vérifier que tout est ok, pour mettre à jour nos logiciels antivirus, nos pare-feux, et tout ça , explique le porte-parole du Collège, Frédéric Tremblay.

La sécurité informatique est devenue une priorité dans les établissements d'enseignement. Photo : iStock / dangrytsku

Même son de cloche au Cégep de Jonquière. Le directeur des ressources informationnelles, Lorenzi Fabien, confirme que son établissement s’affaire aussi à vérifier l’ensemble de ses systèmes.

Au Cégep de Chicoutimi, le directeur des communications, Éric Émond, assure que les attaques informatiques constituent une préoccupation constante.

La mésaventure du Cégep de Saint-Félicien n’a pas provoqué de vérifications d’urgence dans l’établissement de Chicoutimi. Un employé spécialisé dans ce domaine garde l’oeil ouvert en tout temps. Le Cégep s’est même doté d’un guide sur les bonnes pratiques informatiques pour encadrer le fonctionnement à l’interne.

D'après le reportage de Laurie Gobeil