Témiscouata-sur-le-Lac tiendra un référenfum par correspondance

Lors de la séance du conseil municipal, lundi, les élus ont voté pour la tenue d'un scrutin référendaire en ce qui a trait aux projets de construction d'un nouvel aréna dans le secteur Cabano et d'un centre communautaire récréatif dans le secteur de Notre-Dame-du-Lac.

Le règlement d'emprunt pour ces projets s'élève à 21,5 millions de dollars.

De nombreux citoyens se sont opposés à ce projet au cours des derniers mois, le considérant trop onéreux. 672 Témilacois avaient d'ailleurs signé un registre demandant la tenue d'un référendum à ce sujet.

En raison des consignes sanitaires en vigueur, le vote se fera par correspondance.

On avait souhaité jusqu'à la dernière heure que le ministère des Affaires municipales nous donne l'autorisation de tenir physiquement un vote. [...] Mais finalement, on va le faire par correspondance. On n'a pas le choix parce qu'on souhaite faire la construction de nos projets au printemps prochain , a affirmé le maire, Gaétan Ouellet.

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet (archives) Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Selon Gaétan Ouellet, le temps presse puisqu'en plus des subventions à risque, l'état de vétusté de l'aréna Jacques-Dubé, à Notre-Dame-du-Lac, requiert une intervention rapide.

Il reconnaît cependant qu'il reste du travail à faire pour convaincre les citoyens, surtout en ce qui concerne le projet de centre communautaire récréatif à Notre-Dame-du-Lac.

Il faudra aussi dire aux gens que sans même avoir eu des commanditaires, sur le 21,5 millions, il y a 1,5 million d'imprévus. Donc c'est vraiment un projet dont le montage financier est bien attaché.

Par ailleurs, Gaétan Ouellet confirme qu'une présentation vidéo du projet d'aréna et du projet de centre communautaire aura lieu à la fin du mois d'octobre.

Avec la collaboration de Jérôme Lévesque-Boucher