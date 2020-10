La municipalité du Québec ainsi que la communauté de Listuguj se retrouvent isolées du reste du Québec depuis la publication d’un décret par le gouvernement du Québec, vendredi dernier, forçant les résidents de ces territoires à y demeurer confinés. Ils ne peuvent quitter ce territoire que pour des fins humanitaires, pour travailler ou exercer leur profession, pour obtenir les soins ou les services requis par leur état de santé ou pour se rendre dans la province du Nouveau-Brunswick , peut-on lire dans le décret  (Nouvelle fenêtre) .

Inversement, seuls les résidents de Pointe-à-la-Croix et de la communauté de Listuguj, à quelques exceptions près, notamment concernant le travail ou des motifs humanitaires, peuvent circuler sur ce territoire.

La raison de ces nouvelles restrictions : l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans des municipalités voisines. Depuis mardi, les villes de Maria, de Nouvelle et de Carleton-sur-Mer se retrouvent en zone rouge, soit le niveau d’alarme le plus grave selon l’échelle établie par Québec.

Or, le maire de Pointe-à-la-Croix n’a pas donné son aval à de telles restrictions. Ce qui était initialement prévu était l’instauration de points de contrôle autour de la municipalité du Québec pour y faire de la sensibilisation uniquement , relate Pascal Bujold.

Il explique que les points de contrôle devaient servir à sensibiliser les résidents de la région qui transitaient par ces endroits au fait qu’ils pouvaient se faire refuser l’accès au Nouveau-Brunswick en raison des éclosions, ainsi que de faire preuve de prudence.

Présentement ce qu’on a vu c’est un arrêté qui confine nos citoyens au territoire de Pointe-à-la-Croix et Listuguj. Puis en plus, il permet pas l’accès au territoire pour les municipalités à l’extérieur des trois municipalités en zone rouge , déplore le maire.

C’est très problématique pour l’instant, on essaie de remédier à la situation Pascal Bujold, maire de Pointe-à-la-Croix

Ce que souhaiterait le maire, c’est que les citoyens du reste de la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon continuent d'avoir accès à Pointe-à-la-Croix, tout en restant dans sa bulle avec le Nouveau-Brunswick.

M. Bujold n’est pas inquiet pour l’instant qu’une éclosion se déclare sur son territoire. Il est satisfait des mesures drastiques mises en place dans les zones rouges.

Plusieurs restrictions sont associées au niveau d'alerte maximale. Photo : Radio-Canada

Le maire confie qu’il désire en arriver à un compromis avec Québec et le Nouveau-Brunswick, afin que Pointe-à-la-Croix ne soit plus isolée du reste du monde. Si ce n’est pas le cas, il devra reconsidérer la participation de la ville à la bulle régionale, admet-il. C’est certain que c’est une option qui va être sur la table, va falloir bien débattre là-dessus .

Avec les informations de Karine Godin