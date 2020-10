La cabane à sucre Vanier sera reconstruite

Un mois après l’incendie criminel des lieux, l’organisme a déjà presque atteint son objectif de 20 000 dollars grâce à la générosité des résidents et des organismes de la région.

Le Muséoparc a reçu deux coups durs en l'espace de quelques semaines. L'organisme a perdu en fin de semaine , un ardent défenseur de la langue française et de la communauté franco-ontarienne, avec le décès de son directeur, Jean Malavoy.

Puis le Musée a aussi perdu sa cabane à sucre, dans un incendie criminel, le 27 août.

La campagne de financement a été lancée le 9 septembre avec l’élan de la communauté, beaucoup de gens qui nous ont appelés pour savoir comment ils pouvaient contribuer , soutient Aurélie Marié du Muséoparc Vanier. L’ACFO Ottawa nous a offert 10 000 dollars pour la campagne qui avait comme objectif 20 000 $.

Avec les dons d’autres organismes et une soixantaine de résidents, le Muséoparc a déjà presque atteint son objectif.

Les pompiers d'Ottawa ont lutté contre les flammes dans le toit de la cabane à sucre Vanier. Photo : Twitter@Service Incendies Ottawa

Les dommages ont été évalués à plus de 750 000 dollars par les pompiers. Mais les assureurs, pourraient avoir une autre évaluation. Donc le bilan final n'est pas encore fait , a expliqué Mme Marié à Radio-Canada.

Si la cabane est reconstruite, elle ne le sera pas à temps pour le printemps 2021, mais probablement pour 2022 croit Mme Marié. Le Muséoparc prévoit quand même faire des activités liées à la cabane ce printemps, tout dépendant on en sera avec la pandémie de COVID-19.

Marc Madore, qui est responsable du temps des sucres à la cabane de Vanier depuis une vingtaine d'années précise que ce n'est pas la première fois que le site a été victime d'un sinistre puisque durant la tempête de verglas de 1998, l'érablière avait subi beaucoup de dommages .

Une cabane moderne?

La police d’Ottawa continue son enquête dans le dossier.

Le Muséoparc est l'un des 11 musées communautaires de la Ville d'Ottawa et reçoit un peu de financement de la Ville. Le maire Jim Watson s’était engagé à aider à la reconstruction des lieux.

Pour Mathieu Fleury, conseiller de Rideau Vanier, c'est un choc de voir un tel geste criminel.

Une cabane à sucre, surtout en milieu urbain, il ne faut pas que ça devienne un bâtiment moderne. Dans ce contexte-là, les espaces doivent être modernisés, la cuisine par exemple, l’ensemble du bâtiment doit être accessible. Mais pour l’atmosphère de l’espace, c’est sûr que ça sera en bois et il y aura des repères d’une cabane traditionnelle , dit le M. Fleury.

Les pourparlers en matière de plan de reconstruction sont en cours selon le conseiller.

Pour Mme Marié, la cabane était un lieu important pour la communauté, même si ce n’était pas un endroit qui générait des sommes d'argent importantes pour l’organisme , mais qui a pour but de préserver le patrimoine francophone à Ottawa.

C’est de lieux et des activités qui faisaient rayonner, c’était la figure de proue du Muséoparc, par là que les gens avaient leur première connexion avec le Muséoparc, et ensuite on pouvait inviter les gens à visiter notre musée. C’était très fort en termes de dynamisme et de connexion avec la communauté , conclut-elle.

Avec les informations de Stéphane Leclerc