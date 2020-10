Le Savo ciblé dans une vidéo, le proprio se défend

Quand la pluie s'est mise à tomber, les personnes présentes sur la terrasse se sont ruées sous le chapiteau.

Les propriétaires disent avoir perdu le contrôle de la clientèle. La distanciation n'était pas du tout respectée, une situation qui s'est répétée à quelques reprises pendant l’été.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Une vidéo qui fait réagir

Les propriétaires disent être à bout de ressources pour tenter de faire respecter les règles, surtout en fin de soirée.

Ce n’est clairement pas à l’image de la soirée, c’était six personnes maximum par table et en plus le monde était réceptif. On arrive à la fin, une vidéo comme ça sort. On n’est plus capable. On s’est battu pendant quatre mois. Le service de police de Sherbrooke a fait un travail en or, chaque fin de semaine, on leur a demandé de passer , explique le copropriétaire Jordan Trifiro Rodrigue, qui lance un appel à l’aide.

Malgré tout, le directeur de la santé publique en Estrie, Dr Alain Poirier, ne croit pas pour autant que des mesures supplémentaires doivent être mises en place.

Moi, je n’encourage pas de tout faire fermer dans la situation actuelle en termes de bars et de restaurants à Sherbrooke, mais si on voit trop [de ce genre de vidéo], ça va nous amener dans une situation où on pourrait progresser dans des zones rouges et avoir d’autres types d’interventions , dit-il.

Pour François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l’Association Restauration Québec, la sensibilisation auprès de la population est primordiale.

Il faut absolument que les gens se responsabilisent, tant la clientèle que les exploitants. Passer en zone rouge, il y a des conséquences extrêmement graves pour la restauration et ce n’est pas le programme proposé par le gouvernement qui va assurer la survie des entreprises , assure-t-il.

Le Service de police de Sherbrooke a pris connaissance de cette vidéo et dit ne pas écarter la possibilité d’émettre un constat d’infraction général.