La murale Foule prend vie au coeur de Québec

Imaginé et nommé avant le début de la pandémie, le projet Foule met en relation un théâtre, son quartier et la pluralité de sa communauté multiculturelle. Il se veut une rencontre entre les arts et les gens.

On voulait vraiment montrer la force du quartier et sa belle diversité , souligne Éric LeBlanc, photographe chez Atwood et coconcepteur du projet.

Installée sur la façade arrière de La Bordée, la murale prend une autre dimension, le soir venu. Une projection multimédia signée par Émile Beauchemin met en lumière le jumelage qui a été réalisé entre les citoyens photographiés et des pièces de théâtre qui ont été présentées à La Bordée, au cours des dix dernières années.

Je pense que ça va venir chercher le public. Il y a notamment un peintre de Québec qui est rattaché à la pièce Rouge, qui parle de Rothko, un artiste-peintre des années 50-60 aux États-Unis. C’est une pièce qui a été présentée juste avant la pandémie, au Théâtre de la Bordée , cite Éric LeBlanc, à titre d’exemple.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article « Foule », la nouvelle oeuvre d'art urbain numérique projetée sur les murs du théâtre la Bordée. Photo : Radio-Canada

Des citations de pièces, entre autres, de Wajdi Mouawad, de Michel Marc Bouchard et de Nancy Bernier sont intégrées à la projection extérieure d’une vingtaine de minutes.

La projection se fait à partir de l’édifice situé en face, chez iXmédia. On est installé dans un bureau avec deux gros projecteurs très puissants qui projettent de l’autre côté de la rue. C’est assez impressionnant comme installation , explique Émile Beauchemin, concepteur vidéo et projections.

Je pense que plus que jamais, on a besoin d’événements qui illuminent nos quartiers. On a besoin de petits moments de lumière, et je pense que le projet « Foule » peut être à ce moment-ci une lueur d’espoir. Émile Beauchemin

Le projet a été adapté pour respecter les règles sanitaires en vigueur. Ainsi, la projection extérieure n’est pas accompagnée, comme prévu initialement, d’une trame musicale.

Les concepteurs invitent la population à découvrir progressivement la murale. C’est sans oublier les portraits écrits des participants qui seront dévoilés au fil des semaines sur la plateforme numérique foule.labordee.ca  (Nouvelle fenêtre) .

Déjà, on peut découvrir l’histoire de Maya, qui a atterri en octobre 2017 à Québec, celle de Mikaell, qui chante maintenant qu’il a un nouveau prénom, ou encore le témoignage de Mario, qui aimerait qu’on encourage davantage celles et ceux qui prennent soin de nos aînés.

Installée sur la façade arrière du Théâtre de la Bordée, la murale «Foule» mesure 60 pieds par 48 pieds. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Jusqu’en mai prochain, on aura la chance de découvrir un volet de la vie de chacune des vingt personnes qui composent cette murale citoyenne et ainsi, distinguer comment leur réalité rejoint presque la fiction.

La projection vidéo sera offerte dans sa version complète, tous les soirs jusqu’au 28 octobre. Par la suite, elle adoptera différentes formes, d’un mois à l’autre.