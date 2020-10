Ottawa nommera Ralph Goodale au poste de haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni

Ralph Goodale, qui a perdu son siège de député pour la circonscription de Regina-Wascana lors des élections fédérales de 2019, remplacerait Janice Charette, nommée en 2016 après avoir été greffière du Conseil privé.

Le député de longue date de la Saskatchewan est le choix d'Ottawa pour ce poste, mais le Royaume-Uni n'a pas officiellement approuvé la nomination, selon des sources confidentielles qui ont parlé à CBC à la condition de ne pas être nommées.

Si le Royaume-Uni valide la décision du gouvernement fédéral, Ralph Goodale serait, en tant que haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni et en Irlande du Nord, chargé de tracer la voie à suivre pour un accord commercial bilatéral.

Bien que le Royaume-Uni ait quitté l'Union européenne (UE) en janvier, les termes de l'accord économique et commercial global (AECG) de l' UEUE avec le Canada continuent de s'appliquer jusqu'à la fin de 2020.

Au début des années 80, il s’est lancé en politique provinciale en devenant chef du Parti libéral saskatchewanais entre 1981 et 1988. Ralph Goodale a ensuite occupé de nombreux portefeuilles fédéraux au cours de sa carrière politique, notamment dans les domaines des finances et de la sécurité publique.

Depuis qu'il a perdu son siège pour la circonscription de Regina Wascana, M. Goodale a été conseiller spécial auprès du gouvernement Trudeau sur le dossier du vol PS752, cet avion commercial qui avait été attaqué et détruit par l’armée iranienne au début de 2020, et qui avait tué 176 personnes, dont 85 citoyens et résidents permanents canadiens.

Avec les informations de Vassy Kapelos et Chris Hall