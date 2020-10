68 M$ pour regarnir les coffres des municipalités de la Capitale-Nationale

Les municipalités de la Capitale-Nationale reçoivent une aide financière de plus de 68 millions de dollars provenant à parts égales des deux paliers de gouvernement pour atténuer les impacts catastrophiques de la pandémie sur leurs finances.

Depuis mars, les administrations municipales doivent composer avec des hausses de coûts inattendues pour assurer entre autres la sécurité publique, tandis qu’elles perdent au même moment des revenus considérables, notamment au niveau des droits sur les mutations immobilières, sur les coûts de stationnement et même sur les amendes.

À l’échelle provinciale, les gouvernements injectent 800 millions de dollars. Pour chaque municipalité du Québec, le montant de l'aide est déterminé selon une approche mixte qui tient compte de deux facteurs, soit le poids démographique et les impacts de la pandémie.

Ainsi, Québec obtiendra plus d’argent que Baie-Saint-Paul, par exemple.

Pour votre gouvernement, soutenir nos municipalités de la Capitale-Nationale est d'une grande importance, particulièrement en ces temps difficiles. Nous comprenons que les derniers mois n'ont pas été faciles, et je désire souligner la résilience dont font preuve nos maires et mairesses de la région, avec qui j'échange régulièrement depuis le début de la pandémie , souligne Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

À la guise des municipalités

L’aide financière pourra être utilisée à la guise de chaque municipalité en 2020 ou en 2021.

Cette aide financière importante donnera davantage de flexibilité et de prévisibilité aux municipalités. Cela permettra d'éviter des hausses du fardeau fiscal des particuliers et des entreprises ou des réductions de services , ajoute Eric Girard, ministre des Finances.

Plus de détails à venir