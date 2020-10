COVID-19 : couvrir une pandémie, les coulisses d’un défi journalistique

La directrice générale du Service de l’information de Radio-Canada, Luce Julien, souhaite que les motifs derrière la diffusion de ce documentaire soient clairs : il n’est pas question de vanter les mérites de ceux et celles qui ont couvert journalistiquement la pandémie.

Pour moi, les premiers héros sont tous ceux qui œuvrent dans le service de la santé. C’est fondamental , affirme-t-elle.

Nous ne sommes pas des héros. Nous faisons notre travail, et ce n’est rien à côté des professionnels de la santé qui eux, sauvent des vies et qui risquent de contracter le virus. Luce Julien

Sauf que contrairement à la couverture d’une guerre civile à l’étranger ou, par exemple, à celle des attentats du 11 septembre 2001, la différence, dit-elle, c’est que les vies personnelles des journalistes ont été chamboulées par la pandémie, en même temps que tout le monde.

L’intérêt de COVID-19 : couvrir une pandémie c’est de documenter l’histoire, parce qu’il fallait, peu importe le média, traiter d’un enjeu inconnu, dans des lieux de travail qu’on a dû adapter.

Les lieux de travail des médias ont été adaptés à la situation. Les studios de d'ICI Première, à Radio-Canada, sont continuellement désinfectés depuis le début de la pandémie. Photo : Radio-Canada

Malgré toute cette incertitude, pour Luce Julien, c’était clair : il fallait continuer d’être sur le terrain, y démêler le vrai du faux, accompagner et se rapprocher de la population.

« La couverture la plus difficile »

Diffusé mardi soir sur les ondes d’ICI RDI, le documentaire interroge également Michel C. Auger, Anne-Marie Dussault, Alexis De Lancer, Anyck Béraud, et Thomas Gerbet. Toutes et tous ont été plongés dans la première vague de la COVID-19, happés par le ressac de la désinformation, de la misère humaine, et impuissants face à l’incertitude de cette crise.

Le journaliste Davide Gentile confie que la couverture de la pandémie a été difficile. Photo : Radio-Canada

Ils ont tour à tour confié que l’être humain derrière le ou la journaliste a été ébranlé – heurté, même – de constater le manque de protections pour les travailleurs et travailleuses, les conditions de travail, et les vies de plusieurs familles en éclat, estime le journaliste Davide Gentile.

Moi, c’est ce que j’ai couvert de plus dur. C’était pas juste un défi journalistique. C’était un défi d’humain, global et incessant. Davide Gentile

Thomas Gerbet, à qui plusieurs se sont confiés pour raconter leurs histoires, avoue qu’il était crève-cœur de faire des choix. Il y a des gens à qui je n’ai pas pu répondre. C’est dur, quand même, d’ignorer des appels à l’aide , livre-t-il, dans son témoignage.

Avec le réalisateur Mathieu Waddell, la journaliste Pasquale Harrison-Julien a tendu son micro et prêté l’oreille à ses collègues au début du déconfinement, au moment où les choses semblaient se déposer. En montrant les coulisses de la couverture médiatique d’une telle crise, ils ont choisi de laisser plus de place aux gens happés par la COVID-19, professionnellement et personnellement.

On est tous des humains. On est tous sensibles, explique-t-elle. La place du journaliste, c’est d’être une courroie de transmission entre la nouvelle et les gens qui la vivent. Mais j’ai retrouvé des collègues qui étaient très affectés par ça. Émotivement. Et ça, c’est rare.

La journaliste présentatrice du Téléjournal 22 h Céline Galipeau, a parlé soir après soir des situations horribles vécues par des personnes âgées dans les hôpitaux et CHSLD pendant la crise, alors qu’elle composait à distance avec l’état de santé de sa mère, mourante.

J’ai trouvé ça très difficile de penser que ma mère vivait cette situation. Quand je faisais le Téléjournal, c’était mon travail. Il fallait que je raconte le mieux possible toute cette crise-là. Je pleurais beaucoup, après, en fait. Céline Galipeau

La journaliste Pasquale Harrison-Julien souhaite que COVID-19 : couvrir une pandémie devienne un outil d’introspection. Elle veut aussi ouvrir une fenêtre sur le métier de journaliste, dont les rouages sont parfois méconnus.

Mais en pleine deuxième vague, le documentaire permet avant tout de tirer des leçons pour la profession, ajoute Luce Julien.