Winnipeg supplie le Manitoba d'acheter de nouvelles ambulances

Une pénurie d'ambulances frappe la capitale manitobaine depuis 2019. Le Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence de Winnipeg implore maintenant la province de faire l'acquisition de 10 nouvelles ambulances afin de freiner l'augmentation des temps de réponse, qui sont de plus en plus longs.

Le chef du Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence de Winnipeg, John Lane, a dit aux conseillers du comité communautaire Assiniboia que l’organisme de santé provincial Soins communs a été averti en 2019 du besoin réel de 10 nouvelles ambulances.

L’embauche de 120 ambulanciers paramédicaux serait aussi nécessaire pour répondre à l’augmentation du nombre d’appels, ajoute-t-il.

Nous avons rapporté, demandé, maintenant nous supplions pour obtenir de nouvelles ambulances, même si on doit les recevoir sans nouveau personnel. John Lane, chef du Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence de Winnipeg

Si nous avions de nouvelles ambulances, nous pourrions les utiliser avec des ambulanciers paramédicaux qui acceptent de faire des heures supplémentaires , poursuit John Lane.

Aucune ambulance n'a été ajoutée à la flotte de 27 véhicules depuis 2011.

En plus de nouvelles ambulances, le chef du Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence de Winnipeg, John Lane, souhaite voir l'embauche de 120 ambulanciers paramédicaux. Photo : Flickr / International Association of Fire Fighters

Le Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence de Winnipeg a répondu à plus de 89 000 incidents médicaux en 2019, soit 32 % de plus qu’en 2015.

John Lane précise que les ambulanciers reçoivent un volume élevé d’appels et les temps d’attente sont de plus en plus longs. Ils sont devenus encore plus longs depuis la pandémie, puisqu’une désinfection des appareils doit être faite entre chaque intervention.

Il admet que le délai d'intervention des ambulanciers est plus long que la norme nationale en raison du manque de ressources, de la croissance démographique et des conditions socio-économiques de Winnipeg.

Le gouvernement provincial et la Ville de Winnipeg sont sans contrat en ce qui concerne les services d'ambulance depuis plus de quatre ans, et le financement remis à la Ville par la province l'an dernier était inférieur à ce qui a été facturé.

Nouvel accord entre la Ville et la province

Le conseiller municipal de Charleswood-Tuxedo-Westwood, Kevin Klein, et le président du comité des finances, Scott Gillingham, croient fortement qu’un accord doit être conclu entre la Ville et la province pour mettre fin à l'impasse.

Un porte-parole de Soins communs indique que, pendant l'attente de la signature d'un nouvel accord, les patients qui ont besoin d'aide continuent de recevoir d'excellents soins conformes à l'accord d'achat de services existant.