Une maison patrimoniale à Moncton pourrait éviter le pic des démolisseurs

Les conseillers ont voté à l’unanimité pour une motion, en première lecture, lundi, qui inscrit la propriété du 84-86, rue Highfield, sur la liste des édifices historiques.

Le comité de sauvegarde du patrimoine et des fonctionnaires municipaux ont recommandé que cette propriété connue sous le nom de maison Killam soit inscrite sur la liste. La conseillère Paulette Thériault, présidente du comité, estime que la municipalité a déjà perdu trop d’édifices qui avaient une valeur patrimoniale et qu’elle ne doit pas en perdre d’autres.

La maison a été construite en 1898-1899. Son premier occupant était Amasa Emerson Killam, selon un rapport présenté au conseil municipal. M. Killam était un arpenteur et un inspecteur des ponts du chemin de fer intercolonial. Il est décrit dans le rapport comme l’un des résidents de la ville les plus fortunés à la fin du 19e siècle.

Schéma de l'immeuble en construction à côté de la maison Killam au centre-ville de Moncton. Photo : Gracieuseté/Groupe d'entreprises Ashford

La propriété a été ajoutée au Répertoire canadien des lieux patrimoniaux en 2005 à la suite d’un vote du conseil municipal. Elle y est présentée comme un bon exemple d’architecture de style Queen Anne (Nouvelle fenêtre) , notamment avec sa tourelle en coin en forme de chapeau de sorcière avec lucarnes à deux versants .

L’entreprise Ashford Living possède cette propriété et le terrain voisin où elle construit un immeuble à logement de six étages. L’entreprise a d’abord demandé un permis de démolition de la maison Killam afin de construire un terrain de stationnement pour son immeuble, mais elle a retiré cette demande et modifié son plan après que des fonctionnaires municipaux ont souligné la valeur patrimoniale de la maison.

Les autorités municipales ont approuvé le nouveau plan et la construction de l’immeuble a commencé durant l’été.

Le président du groupe d’entreprises Ashford, Patrick Gillespie, a expliqué aux conseillers municipaux les raisons pour lesquelles il estime que la maison Killam doit être démolie. Photo : CBC/Shane Magee

Toutefois, lorsque la construction a commencé, il est devenu évident que ce plan n’était pas adéquat, selon le président du groupe d’entreprises Ashford, Patrick Gillespie, qui s'est adressé lundi soir aux conseillers municipaux.

Si la maison est conservée, a-t-il expliqué, les entrées du stationnement souterrain et de celui à la surface donneront chacun sur la rue Elm. L’entrée souterraine plongerait et comprendrait un virage à 90 degrés, ce qui compliquerait la circulation, selon M. Gillespie.

Les camions de déménagement des locataires, a-t-il ajouté, devraient être garés dans la rue.

Patrick Gillespie a déclaré devant les conseillers municipaux que cela ne peut pas marcher même si l’architecte a conclu le contraire.

L’entreprise a demandé, en août, un nouveau permis de démolition, ce qui a déclenché un examen de la propriété par le comité de sauvegarde du patrimoine. Ce dernier recommande que la maison soit inscrite sur la liste des édifices historiques.

Patrick Gillespie a souligné que l’entreprise dépense 11 millions de dollars pour construire son immeuble et il a demandé au conseil municipal une certaine marge de manœuvre. Le fait de conserver la maison équivaut à avoir une main liée dans le dos pour les 40 à 60 prochaines années, a-t-il expliqué avant que les conseillers votent sur la motion.

M. Gillespie reconnaît qu’il s’agit d’une belle maison, mais il estime que les autorités municipales doivent désigner comme édifices historiques ceux qu’elles souhaitent conserver afin que les choses ne changent pas après le début de travaux de construction.

La conseillère Paulette Thériault dit espérer que les autorités municipales et l’entreprise s’entendent pour conserver la maison Killam.

La conseillère Paulette Thériault, présidente du comité de sauvegarde du patrimoine de la ville de Moncton, estime que trop d'édifices historiques ont déjà été démolis. Photo : CBC/Shane Magee

Le service municipal d’urbanisme, selon son directeur, Bill Bud, va travailler avec l’entreprise pour trouver un moyen de conserver la maison. Il propose notamment de faire appel à un programme municipal de mesures incitatives financières pour appuyer la restauration de la maison.

Les fonctionnaires municipaux auraient dû informer le comité consultatif d’urbanisme et le conseil municipal dès la première demande d’un permis de démolition de la maison, selon le président du comité, le conseiller Charles Léger. Il se demande si l’entreprise a retiré sa première demande de démolition pour faciliter l’approbation de son projet d’immeuble.

Patrick Gillespie a déclaré, après la réunion du conseil municipal, que les commentaires du conseiller Léger étaient injustes. Il assure que son entreprise collabore de bonne foi avec les autorités municipales.

Une audience publique au sujet de l’inscription de la maison sur la liste des édifices historiques est prévue pour le 16 novembre.

Avec les renseignements de Shane Magee, de CBC