Un nouveau refuge pour sans-abris à Edmonton

Le nouveau centre sera ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et offrira des programmes de jour, des repas, ainsi que des services de soutien pour le traitement des dépendances et des troubles de santé mentale.

Notre objectif est de retirer tous les itinérants de la rue en octobre tout en les aidant à intégrer des logements temporaires, puis des logements supervisés à long terme , a expliqué Don Iveson, en conférence de presse lundi.

Selon lui, le nouveau refuge aidera également à prévenir la propagation de la COVID-19 dans la communauté.

Nous voulons faire cela le plus rapidement possible parce qu’il s’agit de la bonne chose à faire d’un point de vue humanitaire et parce que l’itinérance et le désordre social nuisent à la relance économique , ajoute Don Iveson. Il espère pouvoir dévoiler le lieu du nouveau refuge d’ici quelques jours.

Des sans-abris réclament des services

Cette annonce survient deux mois après la fermeture du centre EXPO, qui avait été reconverti en refuge temporaire en raison de la pandémie de COVID-19, laissant quelque 500 itinérants dans la rue.

Edmonton a également fait face à l’apparition de deux campements cet été, installés par des sans-abris dans les quartiers Rossdale et Old Strathcona.

Les personnes qui s’y sont réfugiées réclamaient de meilleurs services pour les itinérants et du changement, notamment dans l’attitude des forces de l’ordre à leur endroit.

Impacts sur la communauté

Le refuge sera financé par un investissement provincial et fédéral de 8 millions de dollars ainsi que par la Fédération des municipalités canadiennes et l’Association médicale canadienne.

Les Edmontoniens ne paieront pas pour le refuge avec leurs impôts fonciers , assure Don Iveson.

La Ville ajoute être en pourparlers avec plus de deux douzaines de propriétaires d’hôtels concernant la possibilité de louer ou d’acheter leurs propriétés.

Don Iveson indique qu'il comprend les préoccupations des communautés qui s’inquiètent de l’arrivée d’un refuge pour sans-abris dans leur quartier.

Si on offre le bon soutien aux gens, l’impact sera beaucoup moins important que les conséquences de l’itinérance que l'on voit aujourd’hui , dit le maire.

Un plus grand refuge devra mettre en place toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de répercussions ingérables sur la communauté , ajoute-t-il.

