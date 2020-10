Les ados particulièrement affectés mentalement par la deuxième vague

La multiplication des personnes atteintes par la COVID-19 dans la région de Québec et les nouvelles mesures sanitaires imposées en zone rouge affectent la santé physique et mentale d’une partie de la population, selon une médecin de famille.

La Dre Johanne Blais observe que les adolescents sont peut-être davantage touchés mentalement depuis le début de la deuxième vague.

Les nouvelles mesures comme l’annulation des sports d’équipe, la réduction de la présence en classe pour les élèves de 4e et 5e secondaires et le port du masque en tout temps sur le territoire de l’école, ont un effet néfaste, selon la Dre Johanne Blais, quand on est à une période de la vie où les amis et les contacts sociaux nous définissent .

Ce dont on s'aperçoit, c'est que nos jeunes ont vraiment un taux d'anxiété impressionnant. On a une augmentation d'autour de 30 % de surdosage d'alcool ou de drogues. On voit très bien qu'ils sont plus anxieux, qu'ils sont déprimés. Ils ont plus de symptômes physiques et psychologiques , note la médecin de famille de l’hôpital Saint-François-d’Assise.

Elle n’est pas la seule à faire ce constat. L'Association des pédiatres du Québec y est allée d’une vive dénonciation et parle d'un sacrifice générationnel dans un communiqué publié lundi.

Information et confiance

La Dre Johanne Blais souligne que la solution pour aider les adolescents dans cette crise passe entre autres par l’information, la vulgarisation et le lien de confiance avec l’adulte.

Quand on a 15, 16 ans, on ne fait pas confiance au gouvernement, on ne fait pas confiance à certains adultes. On a tendance à être un peu contre. Il faut être capables de leur vulgariser ça, l'importance qu'ils ont aussi, en leur rappelant qu'il n'y a pas juste eux comme source de contamination. Aussi, je pense qu'il faut rétablir une routine avec nos jeunes , a-t-elle expliqué au micro de l’émission Première Heure.

Adultes affectés aussi

Si la deuxième vague affecte la santé des jeunes, elle a également un impact négatif chez plusieurs adultes qui consultent la clinique du Dre Blais.

Depuis les deux dernières semaines, on a vraiment plus de consultations pour des symptômes physiques ou psychologiques. On voit des maux de tête, du manque de sommeil, un sentiment de découragement, des problèmes de concentration. Les gens vont nous parler de difficulté à prendre des décisions. C'est sans compter les gens qui sont touchés plus directement par la perte de travail , illustre Johanne Blais.

Éviter la surinformation

Elle conseille aux citoyens de demeurer informés sur l’évolution de la pandémie, mais de ne pas être surinformés.