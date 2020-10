Après avoir rejeté une première demande d'excuses du gouvernement fédéral à propos des événements de la crise d'Octobre, le Parti libéral du Québec (PLQ) présente mardi sa propre motion. Cette fois, les libéraux demandent à tous les paliers de gouvernement (Ottawa, Québec et Montréal) de présenter des excuses.

En entrevue mardi à l'émission Tout un matin, sur les ondes d'ICI Première, la cheffe libérale Dominique Anglade a expliqué que la motion de son parti n'est pas semblable du tout à celle déposée précédemment par le Parti québécois.

On relate toute l'histoire; on part à partir de 1963, on raconte tout ce qui s'est passé avec le Front de libération du Québec (FLQ) , a mentionné Mme Anglade, avant d'ajouter que la motion évoque toutes les victimes du FLQ.

L'histoire de Pierre Laporte, le ministre assassiné par des membres du FLQ après son enlèvement, serait aussi évoquée, a précisé la cheffe libérale, tout comme les débordements survenus durant cette période trouble de l'histoire québécoise.

C'est évident qu'il y a eu des débordements; et pour ces débordements-là, pour toutes les personnes qui ont été perquisitionnées [alors qu'elles étaient] innocentes, nous croyons que les trois paliers de gouvernement s'excusent. Dominique Anglade, cheffe du PLQ

Pour Mme Anglade, la motion du PQ, la semaine dernière, qui avait obtenu l'appui de la Coalition avenir Québec (CAQ) et de Québec solidaire (QS), n'abordait qu'une portion des événements survenus il y a un demi-siècle.

Pour justifier son choix de ne pas appuyer la motion péquiste et d'élargir la demande d'excuses aux trois paliers de gouvernement, elle a souligné que la Sûreté du Québec et la police de Montréal ont participé aux perquisitions et aux arrestations tant décriées.

Ce n'est pas une histoire de partisanerie. Est-ce qu'on est capables de faire tout ce chemin-là ensemble? C'est ce que je souhaite faire aujourd'hui à l'Assemblée nationale , a ajouté la cheffe du PLQ.

Elle s'est aussi défendue d' édulcorer la responsabilité du gouvernement de Pierre Elliott Trudeau : Tout le monde a une part de responsabilité là-dedans. [...] Je ne suis pas dans une histoire de partisanerie. Il faut qu'on soit capables de reconnaître qu'il y a eu des abus. On devrait poser un geste et s'excuser.

Pour Dominique Anglade, l'adoption de la Loi sur les mesures de guerre et l'envoi de l'armée dans les rues montréalaises était l'outil qui était disponible à l'époque, et la grande majorité de la population du Québec souhaitait la fin de la terreur du FLQ.