Le mur de la Belgo de Shawinigan va être démoli avant l’hiver

Le ministère a sommé le propriétaire du site industriel de commencer la démolition avant le 23 octobre.

Des démarches judiciaires à cet effet ont été entreprises, a rapporté la porte-parole du MTQ, Roxane Pellerin, en entrevue à Toujours le matin.

Si le propriétaire n’obtempérait pas à la demande du MTQministère des Transports du Québec , ce dernier a toutefois prévu qu’il se chargerait lui-même des travaux de démolition.

L’objectif est que le mur soit démoli avant le 21 décembre prochain. Des travaux de stabilisation du mur doivent toutefois être faits auparavant.

Plusieurs intervenants, dont le maire de Shawinigan Michel Angers, réclament depuis longtemps de voir disparaître l’ancienne usine en ruines.

Sur le même sujet : L’ancienne usine Belgo de Shawinigan tombe en ruines

Après que l’entrepreneur embauché par la Ville pour démolir et décontaminer le terrain ait déclaré faillite, non sans avoir dépouillé le site de tout objet et métal de valeur, Shawinigan a dû solliciter l’aide du gouvernement.

L’usine Belgo a fermé ses portes en 2007.