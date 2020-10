Lutte contre le racisme : « on a l’impression de faire du surplace », dit Pierre Corbeil

Un an après le dépôt du rapport de la Commission Viens, Pierre Corbeil déplore le manque d’actions concrètes pour lutter contre le racisme systémique qui y est décrit. On a tous été sidérés par les événements à Joliette, explique-t-il. Je suis déçu qu’un an après le dépôt de 142 appels à l’action dans le rapport Viens, on a l’impression de faire du surplace. Là on vient de vivre un appel à l’action qui ne peut être ignoré. Ici comme ailleurs, tout le monde doit se sentir concerné.

Le maire estime être bien placé pour lancer ce message, estimant que la Ville de Val-d’Or a été proactive dans la lutte au racisme après la vague de dénonciations de femmes autochtones contre des policiers, il y a maintenant cinq ans.