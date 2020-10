COVID-19 : arrêt des activités à l'Association du hockey mineur d'Aylmer

La ligue a envoyé un message aux parents lundi soir, indiquant que toutes les activités hockey étaient annulées jusqu'au 20 octobre.

Dans une publication sur la page Facebook de l’organisation, on peut lire : Nous avons appris qu’il y a eu une éclosion de Covid-19 au sein des participants de la Ligue de hockey adulte d’Aylmer.

Jusqu’à présent, au moins deux de nos entraîneurs bénévoles ont testé positif à la Covid-19 , peut-on lire sur la page de l’organisation.

De nombreux bénévoles de la ligue de hockey mineur évoluent également dans la ligue adulte, frappée par une éclosion de COVID-19 depuis la fin de semaine.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Message publié sur facebook, le lundi 5 octobre à 16h51. Photo : Facebook/Hockeyaylmer2016

La santé publique n'a pas été en mesure de dire combien de joueurs ont été infectés, mais la ligue a confirmé qu'il y en avait plusieurs. Le président de la Ligue de hockey d'Aylmer (LHA) a refusé notre demande d'entrevue dimanche dernier.

La décision de suspendre toutes les activités a été prise afin de protéger les jeunes, leurs parents et les autres bénévoles soutient l' AHMAAssociation de hockey mineur d'Aylmer .

Étant donné que plusieurs de nos entraineurs bénévoles évoluent au sein de cette ligue et afin de protéger nos jeunes joueurs, leurs parents et nos bénévoles, c’est avec regret que l’Association du hockey mineur d’Aylmer a décidé d’arrêter toutes les activités hockey qui sont prévues à l’horaire jusqu’au 20 octobre 2020 inclusivement , peut-on lire dans le message publié lundi.

Vendredi, deux arénas ont dû être fermés pour procéder au nettoyage et à la désinfection des lieux.

La Ville de Gatineau avait publié un communiqué dans lequel on pouvait lire qu'elle fermait de manière temporaire et préventive les arénas Frank-Robinson et Paul-et-Isabelle-Duchesnay du secteur d'Aylmer pour la soirée .

Les activités avaient repris le lendemain.