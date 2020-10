La législature demande le rejet de la poursuite intentée par Chris Collins

Dans une déclaration de la défense déposée à la Cour du Banc de la Reine, la législature demande au tribunal de débouter Chris Collins parce que le traitement de la plainte cadre dans l’immunité parlementaire traditionnelle.

La législature soutient qu’elle a le pouvoir exclusif de discipliner ses membres, d’administrer ses affaires et ses procédures, et que la cour n’a aucun pouvoir de rendre justice en la matière.

Dans sa déclaration, elle qualifie la poursuite intentée par Chris Collins de frivole, vexante et sans mérite et elle demande à la cour de la laisser tomber.

Chris Collins poursuit aussi l’ancien premier ministre Brian Gallant, non pour diffamation, mais pour rupture de contrat d’emploi, atteinte à la vie privée et abus de pouvoir.

Une plainte pour harcèlement

L’ancien député libéral de Moncton accuse Brian Gallant et son personnel d’avoir orchestré la relance d’une plainte non fondée portée contre lui par une ancienne employée de l’Assemblée législative.

Une enquête menée en 2018 a conclu que la plainte était fondée en partie . Chris Collins a par la suite présenté publiquement des excuses qu’il disait être complètes et sans réserve.

Chris Collins a été élu pour la première fois comme député de la circonscription électorale de Moncton-Est en 2007. Il a été réélu en 2010 et en 2014. Il est devenu président de la Chambre à la suite de la victoire électorale des libéraux en 2014.

Selon son exposé des faits, il estime que ses commentaires adressés à l’employée étaient humoristiques et inoffensifs et qu’ils ont été perçus comme étant inappropriés . Il ajoute que 77 des 80 allégations portées contre lui sont non fondées.

La législature soutient dans sa déclaration de la défense qu’elle a traité la plainte d’une façon appropriée et équilibrée en respectant les droits de M. Collins.

La législature n’aura pas à plaider sa cause si la cour reconnaît qu’elle ne peut être poursuivie pour la gestion de ses propres activités. Le principe d’immunité parlementaire, établi il y a des siècles, doit protéger les élus de toute intervention de la Couronne ou des tribunaux.

Chris Collins poursuit aussi l’ancien premier ministre Brian Gallant pour rupture de contrat d’emploi, atteinte à la vie privée et abus de pouvoir (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

La Cour d’appel de l’Ontario a cité ce principe cette année en rejetant une poursuite intentée par le sénateur Mike Duffy contre le Sénat à la suite d’une enquête sur ses demandes de remboursement de ses dépenses.

L’un des avocats qui représentaient le Sénat dans cette cause, Maxime Faille, explique que l’immunité parlementaire a été établie pour protéger les élus de toute arrestation ou représailles de la part du monarque. Il s'agissait à l’époque de protéger un principe fondamental, celui de séparer les pouvoirs entre l’exécutif et le parlement, souligne-t-il.

Une sphère d’activité est considérée comme étant exclusive au parlement et ni le pouvoir exécutif ni les tribunaux n’ont l’autorité d’y intervenir, ajoute Maxime Faille.

Dans la cause de Mike Duffy, la Cour d’appel de l’Ontario a déterminé que l’enquête du Sénat cadrait dans son privilège parlementaire de discipliner ses membres et que les tribunaux ne pouvaient intervenir.

Avec les renseignements de Jacques Poitras, de CBC