Jeux du Québec : Sherbrooke maintient sa candidature, mais veut repousser la compétition

Cette décision est en cohérence avec le plan qu’on s’était fixé pour que Sherbrooke devienne une ville de choix pour la tenue d’événements sportifs majeurs , indique le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, en entrevue téléphonique.

Ça va être bon non seulement pour la ville de Sherbrooke, mais aussi pour toute la région dans son entièreté , poursuit le maire.

COVID-19 oblige, M. Lussier explique que la Ville a demandé à ce que les Jeux soient retardés d’une année pour qu’elle soit fin prête pour accueillir cet événement.

Ça va nous amener ailleurs. Les Jeux du Québec, c’est une opportunité pour nous de pouvoir redonner aux jeunes des rêves. Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Dans la lettre d’engagement qui accompagnera le dossier final de candidature, la Ville de Sherbrooke s’engage à contribuer à la hauteur de 1,55 M$, en argent, réparti sur les années 2022-23-24.

De plus, la Ville s’engage à débourser plus de 1,12 M$ en biens et services, également sur trois ans, pour l’organisation de la compétition.

La Ville contribuera également au financement d’une partie du montant prévu pour la construction d’une infrastructure sportive d’ici 2023. Une subvention de 5 M$ sera demandée au gouvernement du Québec pour la construction de cette nouvelle infrastructure.

De nombreuses retombées économiques

La tenue des Jeux du Québec à Sherbrooke auront de nombreuses retombées économiques, selon le conseiller Vincent Boutin, également président du comité aviseur de mise en candidature et président du comité du sport et du plein air.

Les équipements sportifs flambants neufs serviront par la suite à la population qui en aurait besoin depuis plus de 10 ans , selon lui. Les dépenses reliées au tourisme seront bénéfiques pour tout le monde , indique-t-il.

D’ailleurs, l’argument des retombées économiques a été avancé par un bon nombre d’élus du conseil municipal, lundi soir.

À Sherbrooke, on ne fait pas des Jeux pour faire des Jeux. On veut laisser un leg à la communauté. Vincent Boutin, président du comité du sport et du plein air

La Ville de Sherbrooke est le 3e pôle sportif au Québec, après les villes de Montréal et de Québec. On a une longue tradition d’organisation d’événements sportifs. Notre place sur la scène sportive québécoise, on doit l’entretenir , poursuit Vincent Boutin.

Lors d’un vote de 12 contre trois, le conseil municipal a donné son aval, lundi, au comité aviseur de la Ville de poursuivre la démarche en vue d’accueillir la compétition d’hiver.

Le rapport final de candidature sera déposé jeudi.

La décision de Sports Québec devrait être connue vers la fin du mois d’octobre.