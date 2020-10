Mars sera plus brillante cette semaine qu’elle ne l’a été depuis 10 ans

Que les astronomes amateurs se le tiennent pour dit : la planète mars n’a pas été aussi proche de la terre en près de 10 ans. En plus d’être plus facilement observable à l’oeil nu, elle dévoilera certains de ces charmes aux observateurs munis d’un télescope.

Mardi, la planète rouge sera à peine à 62,7 millions de kilomètres de la Terre, une distance équivalente à 163 fois la distance entre la Terre et la Lune et que la lumière met 3 minutes et demie à parcourir.

Elle ne sera pas aussi proche à nouveau avant 2035 , précise l’astronome calgarien Don Hladiuk.

Mars se lèvera à l’Est après le coucher du soleil, et malgré sa relative proximité, aura toujours l’air petite à l’oeil nu. Elle sera cependant très brillante, davantage par exemple que Jupiter, la plus grande planète du système solaire.

Ceux qui disposent d’un télescope pourront même voir certains détails de la surface martienne, comme ces calottes polaires et ses volcans.

La professeure adjointe d’astronomie à l’Université York, Elaina Hyde, ajoute que le spectacle pourrait varier d’une nuit à l’autre, ou même en quelques heures. Mars tourne comme la Terre, explique-t-elle. Elle a des jours comme la Terre et nous pourrons donc voir des détails différents .

Ceux en manque d’attractions astronomiques pourront de plus observer des météores le 21 octobre et une lune bleue, la deuxième pleine lune du mois, le 31 octobre. Ce sera la première fois depuis 2001, et la dernière avant 2039, que l’Halloween coïncidera avec une lune bleue.