Il y a une hausse de demande et moins de services, alors quelque chose doit changer parce que les gens, à cause de la pandémie, ils ont besoin de parler avec quelqu'un , constate Heidi Coleman, une électrice de Kamloops- South Thompson qui dirige la fondation de l’Hôpital Royal Inland de Kamloops.

Heidi Coleman croit que la santé et l'environnement sont les enjeux les plus importants pendant cette campagne électorale. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

L’accès aux services de santé en général s’est amélioré avec l’arrivée de nouveaux médecins et de spécialistes, explique-t-elle, mais les problèmes de santé mentale se sont accrus avec la pandémie.

La santé économique également au coeur des préoccupations

La pandémie a aussi donné un coup dur aux petites entreprises et Eric Villeneuve, qui votera dans Kamloops-North Thompson, voudrait bien voir un plan de relance économique.

Pour moi c'est des moyens d'aider les petites entreprises. Les grosses entreprises semblent avoir continué comme il faut, mais les petites entreprises, c'est ceux qui ont eu d'la misère, constate le professeur d’université. Les gens n'y vont plus alors c'est difficile pour eux autres de rester en vie et on veut quand même une économie qui est plus vibrante.

Pour Eric Villeneuve, le NPD a peu de chance de l'emporter dans les deux circonscriptions de Kamloops. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Quelle que soit la façon dont le Nouveau Parti démocratique (NPD) a géré la crise de la COVID-19, Eric Villeneuve ne parierait pas trop cher pour une victoire néo-démocrate dans Kamloops.

Les députés sortants, les libéraux Todd Stone et Peter Milobar, qui avaient gagné avec une bonne avance aux dernières élections, s'y représentent.

Fraser-Nicola : un gain possible pour le NPD Nouveau Parti démocratique

Le parti de John Horgan a plus de chance de faire des gains dans la circonscription de Fraser-Nicola. La libérale Jackie Tegart a emporté cette circonscription avec à peine 522 voix en 2017. Elle y affronte Aaron Sumexheltza du NPDNouveau Parti démocratique , un avocat autochtone bien connu. Cette nomination n’a toutefois pas fait l’affaire de l’association locale du NPDNouveau Parti démocratique qui a démissionné en bloc.

La libérale Jackie Tegart demande un troisième mandat comme député de Fraser-Nicola Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Le chef libéral Andrew Wilkinson a compris que la victoire de son parti n'y est pas assurée. Il a choisi de se déplacer à Merritt, la ville au coeur de cette circonscription, dès le début de sa campagne.