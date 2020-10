L'afflux de chasseurs inquiète la santé publique

Alors que les sports et les activités culturelles sont suspendus en zone rouge, 25 000 chasseurs s'apprêtent à prendre le chemin des forêts de la Gaspésie pour la chasse à l'orignal à la carabine, à partir du 17 octobre.

De nombreux déplacements entre zones rouges et orange sont à prévoir, puisque jusqu'à 10 000 chasseurs proviendront de l'extérieur de la Gaspésie.

On a envoyé le message, si possible, de reporter les voyages de chasse à une autre année. Mais on sait bien que c’est un voeu pieux.

Dr Yv Bonnier-Viger, directeur de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine