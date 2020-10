Une enseignante de l’École Boréale à Hay River reconnue par Ottawa

Kim Ivanko est une des 10 lauréats d’un Certificat d’excellence en enseignement du premier ministre du Canada. Un prix décerné tous les ans pour honorer le travail exceptionnel de certains enseignants.

J’étais extrêmement surprise et bouleversée , admet l’enseignante qui a appris la nouvelle vendredi. Être considéré comme l'un des meilleurs au Canada, je trouve ça un peu extrême.

Pour moi la reconnaissance c’est vraiment la relation que je développe avec les élèves; quand un élève m’envoie un petit message de temps en temps, quand ils viennent me voir s'ils passent par Hay River, ou juste quand un élève me dit : "merci beaucoup Mme Kim pour aujourd’hui", ça ce sont mes moments de reconnaissance , explique-t-elle.

Dans l’annonce du prix, le gouvernement décrit Kim Ivanko d'enseignante engagée et essentielle, mais il ne faut pas aller bien loin dans sa liste de réalisation pour comprendre l’étendue de cette description.

Entraîneuse de nombreuses équipes sportives, organisatrice de plusieurs voyages et sorties pédagogiques, responsable du programme LGBTQS+2, instigatrice du club de débat, la liste est longue, selon le directeur de l’école, Richard Létourneau.

C’est vraiment une excellente éducatrice, c’est quelqu’un qui a beaucoup de leadership, c’est une spécialiste de la littératie, ses classes sont toujours bien montées et ses jeunes font toujours des projets intéressants, décrit son directeur. Il y a donc beaucoup d’engagements de ses élèves dans sa salle de classe.

L’École Boréale à Hay River et l’École Allain St-Cyr à Yellowknife sont les deux écoles francophones des Territoires du Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

C’est aussi une enseignante qui est beaucoup appréciée de ses élèves et qui est capable de gagner leurs confiances. Richard Létourneau, directeur, École Boréale

Kim Ivanko enseigne l’anglais aux élèves de l’École Boréale depuis 14 ans. Un poste qui lui permet de suivre ses étudiants pendant la majorité de leur parcours scolaire et de développer de bonnes relations.

Ça aide beaucoup le fait d'être la seule enseignante d’anglais, mais oui, je suis impliqué , admet-elle.

J'essaie vraiment d’aller chercher nos jeunes, de les motiver, de les aider à explorer hors de leur zone de confort et de les aider à trouver leurs passions et leurs forces , explique-t-elle en parlant de son approche d'enseignement créative et innovante.