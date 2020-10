Assouplissement de plusieurs restrictions sanitaires au Nunavut

La limite des regroupements intérieurs passe désormais de 10 à 15 personnes, ce qui exclut les résidents du logement concerné.

À l’extérieur, les rassemblements passent de 50 à 100 personnes, à condition que la distanciation physique soit respectée.

Les restaurants et les bars sont autorisés à accueillir jusqu’à 75 % de leur capacité. Ils doivent cependant s’assurer que chaque table est séparée par une distance de 2 mètres et qu’un maximum de six personnes s’y trouve.

Dans les gymnases, les activités sportives de groupes peuvent reprendre, mais doivent se limiter à 25 personnes tout au plus, ou à 50 % de la capacité maximale de la salle où elles ont lieu.

Les arénas municipaux peuvent rouvrir, à condition que la limite de joueurs n’excède pas 50 personnes ou 50 % de la capacité maximale du bâtiment. Un maximum de 50 visiteurs est admis pour assister à une partie de hockey.

Les bibliothèques, les musées et les galeries d’art peuvent rouvrir à 50 % de leur capacité.

Ces nouvelles mesures sont en vigueur depuis lundi.

Vendredi, les autorités sanitaires ont annoncé que le port du masque était désormais obligatoire pour les travailleurs essentiels qui n’ont pas à s’isoler dans un centre de quarantaine. Cette restriction s’applique durant les deux semaines suivant leur arrivée au territoire, selon le ministère de la Santé.